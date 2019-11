Matkat

Espanjan kauneimmat rannat – mukana monta upeaa keidasta suomalaisten suosikkikohteista

Carvajal, Fuengirola

La Concha, San Sebastián





Bogatell, Barcelona





Es Trenc, Mallorca

https://www.instagram.com/p/ByxEUiSiw9u/

Cala Macarella ja Cala Macarelleta, Menorca





Suosikit Kanarialla näyttävät tältä:

Playa de Cofere, Fuerteventura

El Cotillo, Fuerteventura

Sotavento, Fuerteventura

Playa de las Conchas, Graciosa

Grandes Playas Corralejo, Fuerteventura