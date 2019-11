Matkat

Varakas pariskunta saapui risteilylle – sitten buffetissa alkoi tapahtua

Tilaisuus tekee varkaan, kuuluu vanha sanonta.Kerroimme aiemmin suomalaishotelleissa sattuneista tapauksista, joissa aamiaiselle on yritetty ujuttautua ilmaiseksi.Ilmiö oli tuttu myös Ilta-Sanomien lukijoille. Kokosimme yhteen lukijoiden kertomukset kyseenalaisista tapahtumista buffeteissa.– Entisellä puolisolla oli neljä lasta. Aina piti näyttää paremmalta kuin rahatilanne oli. Aina kun oltiin hotellissa, piti pyöräyttää siinä aamiaisen kyljessä voileipiä varastoon hissukseen. Tunki ne käsilaukkuunsa. Samaan veskaan livahti hedelmiä ja voisarvia kotiin vietäväksi.– Rouva kertoi kehuen, että he istuivat laivan buffetpöydässä, jossa istui myös kaksi nuorempaa poikaa. Kun pojat huomasivat mitä he tekivät, pariskunta kertoi pojille, että kotona odottaa poikakoira, jolle kootaan lihaa. Kaiken huipuksi pariskunta oli niin varakas, että heidän ei olisi milloinkaan tarvinnut varastaa lihaa laivalta.– Useimmat niistä, joiden olen nähnyt hamstraavan voileipiä ja hedelmiä käsilaukkuun, ovat olleet nuorehkoja henkilöitä, joskus pariskuntia, useimmiten naisia. Monella heistä on ollut aamiaishuoneessa mukana lapsi vaunuissa ja sinne hoitolaukkuun on sujuvasti sujahtanut loppupäivän eväät. Eläkeläisillä on ilmeisesti niin pieni ravinnontarve, ettei heidän tarvitse valmistaa eväsleipiä mukaansa.– Multa tullaan aina hotellissa kysymään mistä huoneesta olen, kun näytän niin pummilta.– Täten tunnustan pari kertaa lähteneeni hotellin aamupalalta keitetty kananmuna kädessäni.– On näitä nähty: buffetiin tuli mies syömään ilmaiseksi. Oli portaat, jotka laskeutuivat alas vasemmalle kassalle ja oikealle ruokatilaan, jota kukaan ei valvonut. Pummi meni oikealle eikä kukaan huomannut.– Seurasin kesällä muutamana aamuna tamperelaisen hotellin aamiaistouhua. Ovesta tuli pariskunta ja suoraan aamiaispöytään kolmena aamuna. Kukaan ei kysynyt mitään.– Reissattiin viime kesänä Turku-Rauma -tien länsipuolen lomakylissä, eikä yhdessäkään kyselty aamiaisvierailta mitään. Kokemukseni mukaan ainakaan venepaikkaan ei sisälly koko miehistön aamiainen. Huoneen numeroa ei tarvittu missään ja näytti siltä, että ainakin muutamassa paikassa ihmiset saapuivat paikalle autolla, kävivät aamiaisella ja kaasuttivat pois. Lomakylillä täytyy mennä todella hyvin, jotta ne voivat tarjota aamiaisen kenelle tahansa satunnaiselle kulkijalle.– Olin vähän aikaa sitten hotellissa töissä. Pääosin kaikki ulkopuoliset tulivat vastaanoton kautta maksamaan aamiaisensa. Muutaman kerran sain kiinni kyttäilijän, kun näin että henkilö tuli ovesta sisään ja alkoi maleksia aulassa. Menin kysymään, että tarvitseeko mahdollisesti apua tai onko jokin hukassa, niin aina vastaus oli ”Ei, kun odottelen kaveria” tai ”Tulin tapaamiseen”. Kumma kyllä jatkoivat kyttäämistä aamiaissalin vierellä.