Reissumies osti Budapestissä aamupalaksi ”siivutettua Tarjaa” – nämä sanat ja nimet huvittavat suomalaisia ulkomailla

Matkat

Reissumies osti Budapestissä aamupalaksi ”siivutettua Tarjaa” – nämä sanat ja nimet huvittavat suomalaisia ulk

Ranskalainen runoilija Perse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reissumies osti siivutettua Tarjaa

Ravintolan nimikyltti hätkähdytti

”Pienet Jesukset potkivat palloa katukäytävillä”





Erikoiselta kuulostavia nimiä naapurista

Marjukasta tuli Marsukka

Kylli saksalaisella y:llä

”Nimeni herätti naurunpurskahduksia”

Ranskalaista viiniä erikoisella nimellä

”Espanjalainen alkoi nauraa hervottomasti”





Olympiaurheilijan nimi jäi mieleen

Kerroimme vastikään suomalaisista nimistä, jotka herättävät hilpeyttä ulkomailla.Suomalaisten nimien lisäksi myös ulkomaiset nimet voivat hämmästyttää. Ja toisinaan nimisotkut kaiken kaikkiaan aiheuttavat naurunpyrskähdyksiä ja noloja tilanteita.Ilta-Sanomien lukijat kertovat nimistä ja nimiin liittyvistä tilanteista, jotka ovat takuulla jääneet mieleen:– Tulee mieleen ranskalainen runoilija Saint-John Perse. Nimi tosin on taiteilijanimi, mutta ei tainnut runoilija arvata, mitä nimi Pohjan perillä tarkoittaa, kertoo nimimerkki HR.– Onhan näitä tullut maailmalla vastaan ja paljon. Budapestissä ostin aamupalaksi Lidlistä siivutettua Tarjaa, jonkinlaista kinkkua se oli, reissumies-nimimerkki muistelee.– Joskus muinoin olin Ranskanmaalla työseurueessa. Matkanjohtajan sukunimi oli Paussu. Illaksi matkanjohtaja oli varannut ravintolasta pöydän. Komeassa varauskyltissä luki ’Possut’! Mistä arvasivatkaan, Pena kirjoittaa.– Jos esimerkiksi espanjalaiset alkaisivat nimien merkityksiä ihmetellä, niin omissakin riittäisi. Meidän hyvä ystävämme on Fructuoso (hedelmällinen) ja pienet Jesukset potkivat palloa katukäytävillä, nimimerkki Esterrita kirjoittaa.– On virolaisillakin meille erikoiselta kuulostavia hyvin yleisiä nimiä. Heti mieleen tulevat Kalju ja Aivo.– Marjukka väännetään Itävallassa Marsukaksi, Kirsi Kristel kindiksi ja sukunimikin on muuttunut aina välillä monimuotoisemmaksi siitä omasta originellistani. Joskus sattuu menemään oikeinkin, KIRSI kissa -nimimerkki kommentoi.– Ainakin ranskalainen Pascal ja virolainen Kylli saksalaisella yyllä naurattavat Suomessa. Ja moni muu. Aina sitä tulkitsee vieraan mutta tutulta kuulostavan sanan itselleen tutuimmalla tavalla. Pitää opiskella monia eri kieliä ja kuulla niitä käytännössä, että pääsee irti tästä hämmästelystä, että miten voikin jossain muualla maailmassa olla sama mutta erimerkityksinen sana, muistuttaa nimimerkki Hohhoijaa.– Minun oli kiva käydä Floridassa. Nimeni saattoi saada pieniä naurunpurskahduksia, mutta eipä se haitannut. Huumorilla vastattiin ja pyysin maksua viime yöstä. ”You Ho”, Juho kertoo.– Entäs ranskalainen viini Persevero? Mahtaa olla hyvää, nimimerkki Persevero pohtii.– Kävin kesällä hakemassa miestäni espanjalaisen naapurini kanssa lentokentältä, hän kysyi mieheni nimeä, kerroin että hän on Timo, espanjalainen alkoi nauraa ihan hervottomasti. Kenenkään nimi ei voi olla Timo, kerroin hänelle että se on tavallinen suomalaisen miehen nimi. Hän sanoi että Timo on espanjaksi huijaus, nimimerkki Tuikku kertoo.– Olympialaisissa kilpaili aikanaan ukrainalainen uimahyppääjä, jonka nimi oli Pissareva. Jotenkin jäi mieleen elämään, eikä unohda vieläkään, Jaska muistelee.