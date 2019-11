Matkat

Seuraava edullinen ja nouseva matkakohde on tässä – lennot ensi kesänä suoraan Helsinki-Vantaalta

Sekä rantaviivaa että kaupunkikulttuuria









Luonto on Albanian helmi

Edullinen Albania

Matkustaminen nousevaan suosikkikohteeseen Albaniaan helpottuu kesällä, kun Norwegian aloittaa uuden suoran reitin Helsinki-Vantaalta Albanian pääkaupunki Tiranaan. Albaniaan ei ole aiemmin päässyt suorilla reittilennoilla.Uusi reitti Helsinki-Vantaan ja Tiranan välillä lennetään kerran viikossa keskiviikkoisin 3. kesäkuuta–5. elokuuta, Norwegian kertoo tiedotteessa. On mahdollista, että reitti jatkuu myös tästä eteenpäin.Albania ja maan pääkaupunki houkuttelevat matkailijoita miellyttävällä välimerellisellä ilmastolla, pitkällä rantaviivalla, kristallinkirkkailla vesillä ja kauniilla vuorilla. Albaniassa ja Tiranassa on monenlaista nähtävää ja koettavaa niin kulttuurista, luonnosta, ravintoloista kuin ostoksista kiinnostuneille matkailijoille.Pääkaupunki Tiranassa matkailija voi vaellella muun muassa kaupungin historiallisessa ytimessä, Skanderbegin aukiolla. Alueelta löytyvät sulassa sovussa 1780-luvun moskeija ja 1820-luvun kellotorni, 1920-luvun ministeriörakennukset ja 1960-luvun kommunismin ajan betonikolossit.Albanian luontoon voi tutustua pohjoisreunalla Valbonën ympäristössä, jossa sijaitsevat maan suosituimmat vaelluskohteet.Eteläosassa maata sijaitsee puolestaan kiehtova kesäkohde Dhërmi, jonne kannattaa matkustaa juhannusviikolla. Tuolloin Adrianmeren huikeissa maisemissa järjestetään Kala-festivaali.Kiitoksia kerää myös kuvauksellinen Ksamilin kylä, joka sijaitsee Kreikalle kuuluvan Korfun saaren lähellä.Kylässä asuu vain 3 000 vakituista asukasta, mutta maisemat ovat upeat. Rantoja kristallinkirkkaine vesineen löytyy joka mutkan takaa. Lähellä sijaitsee myös historiallinen Butrintin kaupunki.Albania on paitsi kiehtova, myös edullinen matkakohde.Lomailu pääkaupunki Tiranassa ei maksa paljon, kertoo Post Office Travelin ja Airbnb:n tuore selvitys.Kahden yön mittaisesta matkasta saa selvityksen mukaan maksaa ruokineen, juomineen, majoituksineen ja tyypillisine matkaostoksineen noin 168 euroa*.*Selvitys tehtiin yhteistyössä Airbnb:n kanssa tarkastelemalla brittien tekemiä Airbnb-varauksia viimeisen 12 kuukauden aikana. Matkakustannuksissa on ruokien, juomien ja majoituksen lisäksi tyypillisiä matkaostoksia, kuten välipalat, julkisen liikenteen liput, matkakortit, pyörän vuokraus ja pääsylippu kahteen matkailunähtävyyteen. Kaikki kustannukset ovat kahdelle.