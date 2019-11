Pentti muutti Moskovaan ja huomasi pian selvän yhtäläisyyden suomalaisissa ja venäläisissä – näin paikalliset suhtautuvat Suomeen

Matkat

Pentti muutti Moskovaan ja huomasi pian selvän yhtäläisyyden suomalaisissa ja venäläisissä – näin paikalliset

”Kaikki miehet eivät olekaan nahkatakkigangstereita”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Moskova on muuttunut parempaan suuntaan

















Näin Moskovassa ajatellaan Suomesta





Tämä Moskovassa turhauttaa