Myyjä kysyi, mistä päin maailmaa asiakas oli kotoisin – Suomi herätti säälinsekaisen kauhun ja johti lopulta lämmittävän ystävälliseen tekoon

Kerroimme tällä viikolla marokkolaisesta, jonka harvinaisen synkkä harhaluulo suomalaisten suksibokseista jäi mieleen.Nainen ihmetteli, minkä takia suomalaiset kuljettavat vainajiaan auton katolla. Vasta myöhemmin hänelle selvisi, että boksissa kuljetetaan kyllä jotain ihan muuta.Jutun yhteydessä kysyimme lukijoita, minkälaisiin outoihin uskomuksiin Suomesta he ovat törmänneet.Näin aihetta kommentoitiin:– 90-luvun alussa kävin Los Angelesissa paluupäivänä pikaisesti kosmetiikkaostoksilla. Tuli kerrottua ystävälliselle puheliaalle myyjättärelle, mihin aikaan lentoni oli lähdössä. Hän kysyi, minne matkustan. Kun vastasin että Suomeen, hän kysyi, että onko töiden vuoksi pakko vai miksi. Kerroin asuvani täällä. Myyjä näytti kauhistuneelta ja kysyi, miksi menet takaisin, kun olet päässyt pois. Jotain yritin selittää, että kyllä täältä saa matkustaa ja muuta. Järkyttynyt ilme pysyi silti. Kun olin maksanut ja lähdössä, hän pyysi odottamaan, kumartui tiskin alle ja täytti kaksi muovikassia Cliniquen ja muiden hyvin merkkien näytteillä. Ota edes nämä mukaan!– Kotini oli viisi kilometriä Suomen ja Venäjän rajalta. Kun ruotsalaiset ystäväni kuulivat tämän, he ihmettelivät kovasti, miten uskallat asua niin lähellä rajaa. Vastasin hymy suupielessä, että pelottaa kovasti!– Vielä 90-luvulla venäläiset tuttavat olivat varmoja siitä, että Suomessa on kieltolaki. Kun eräs heistä ajoi auton ulos ruotsinlaivalta alkoholin vaikutuksen alaisena auttaakseen vaimoaan, joka oli varsinainen ja raitis kuski, hänet vietiin poliisiasemalle. Sieltä hän soitteli meille, että maksakaa nyt ihmeessä lahjuksia poliisille, että pääsen lähtemään täältä.– Saksalaiset kyselivät minulta 1990-luvulla, onko Suomessa sähköhelloja ja onko jääkaappeja, ja teidänhän pitää opetella venäjää koulussa, eikö pidäkin? Näin läntisessä Saksassa, jossa kai kuviteltiin, että Sovjet-Finland on jonkinlainen omituista kieltä puhuvien oma DDR, jossa ei ole mitään hyödykkeitä saatavana.– Olin 1970-luvun puolivälissä opiskelijavaihdossa Länsi-Saksassa, ja siellä osa opiskelukavereista kyseli, miten olin päässyt lähtemään Suomesta länteen, ja kannattaako minun enää palata sinne rautaesiripun taakse. Olin ihan huuli pyöreänä. Tällaisia kyselivät siis yliopisto-opiskelijat.– Norjassa työkeikoilla käydessä törmää usein uskomukseen, että suomalaiset puhuvat ruotsia. Tietävät kyllä, että Suomessa puhutaan suomea, mutta luulevat että kaikki osaavat myös ruotsia.– Olin briteissä työharjoittelussa ja siellä pomon vaimo puhui oikein tietävänä, kuinka Suomessa on myös jääkarhuja. Harmittaa kun menin korjaamaan tilannetta.– Olin vaihto-oppilaana Kaliforniassa 70-luvun lopulla. Suurin osa ei edes tiennyt, missä Suomi sijaitsee. Mieleenpainuvimpia kysymyksiä kotimaastani olivat, missä Suomi sijaitsee, kulkevatko jääkarhut kaduilla ja asummeko igluissa. Hetken aikaa oli ihan pakko vedättää kysyjää ja kertoa satuja, mutta sitten paljastin asuvani kerrostalossa puolen miljoonan asukkaan Helsingissä.– Olin Ranskassa vaihto-oppilaana 17-vuotiaana. Siellä paikallisten luokkatovereiden kanssa tuli keskustelua, että mistä olen kotoisin. Yksi muisti että Norjasta, toinen sanoi Islannista. Korjasin, että olen Suomesta, minkä jälkeen pojat puuskaisivat silmiä pyöritellen että sehän on ihan sama asia. Siihen totesin, että no niin kai se sitten on, samalla tavoin kuin Ranska, Italia ja Espanja ovat sama asia. Tästä pojat loukkaantuivat aluksi kovin, eivätkä voineet ymmärtää, miten joku voi ajatella noin törkeästi. Sittemmin meistä tuli kuitenkin ystäviä.