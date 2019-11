Matkat

Luuletko tuntevasi eri maiden liput? Testaa taitosi – vain parhaat saavat tästä testistä kaikki 15 oikein





<section><h2><p>Oletko lippumestari?</p></h2><p><p>Paikoillanne, valmiit – testaa!</p></p></section><section><h2><p>1. Aloitetaan helpolla! Minkä maan lippu?</p></h2></section><section><h3><p>2. Ei tämänkään hirveän vaikea pitäisi olla. Minkä maan lippu?</p></h3></section><section><h3><p>3. Siirrytään mahdollisesti hieman haastavammille lippuvesille. Mikä näistä on Kenian lippu?</p></h3></section><section><h3><p>4. Minkä maan lippu tämä mahtaa olla?</p></h3></section><section><h3><p>5. Minkä maan lippu?</p></h3></section><section><h3><p>6. Mikä näistä on Kiinan lippu?</p></h3></section><section><h3><p>7. Nyt on lipussa värejä ja meininkiä! Mille maalle lippu kuuluu?</p></h3></section><section><h3><p>8. Minkäs maan lippu se tämä on?</p></h3></section><section><h3><p>9. Mikä näistä on Meksikon lippu?</p></h3></section><section><h3><p>10. Kaikki liput eivät ole suorakulmioita! Minkä maan lippu tämä on?</p></h3></section><section><h3><p>11. Sinivalkoinen lippu ei ole Suomen yksinoikeus. Minkä maan lippu tässä on?</p></h3></section><section><h3><p>12. Pyhä Patrik sentään! Mikä näistä on Irlannin lippu?</p></h3></section><section><h3><p>13. Minkä maan lippu?</p></h3></section><section><h3><p>14. Jopas on punavalkoista. Mikä näistä on Turkin lippu?</p></h3></section><section><h3><p>15. Eiköhän aleta lopetella vähän helpommalla kysymyksellä. Minkä maan lippu?</p></h3></section><section><h3><p>16. Homma on hyvä päättää vitsiin! Mikäs lippu se tämä on?</p></h3></section><section><h2><p>Skarpattavaa riittää!</p></h2><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Ei ollut ihan helppo testi, vai mitä? Maiden liput ovat yllättävän vaikeita.</p></p></section><section><h3><p>Ei huono!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Ei ollut ihan helppo testi, vai mitä? Perusasiat ovat jo kunnossa, mutta vielä löytyy petrattavaa. </p></p></section><section><h3><p>Erinomaista!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET </strong>| Ei ollut ihan helppo testi, vai mitä? Mutta silti hoidit homman hienosti kotiin, hyvä sinä!</p></p></section>