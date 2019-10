Miksi suomalaiset kuljettavat vainajia auton katolla? Marokkolaisen perin outo väärinkäsitys Suomesta jäi todella mieleen

Matkat

Väärinkäsitykset kuuluvat elämään, mutta eri kulttuurien välisissä kohtaamisissa niitä syntyy kenties tavallista enemmän.Ilta-Sanomien lukijat kertovat ikimuistoisista kulttuurienvälisistä kohtaamisista. Osa niistä on erityisiä huomioita meiltä ja maailmalta, osa todellisia väärinkäsityksiä.– Veljeni vaimo on Marokosta. Hän ihmetteli, minkä takia suomalaiset kuljettavat vainajiaan auton katolla. Vasta myöhemmin hänelle valkeni, että kyseessä on suksiboksi. Marokkolaiset ihmettelivät myös, mikä sisääntulorituaali on se, kun jalkoja tömistellään eteisessä. Sekin valkeni, kun lumi satoi maahan.– Jenkeissä käydessäni ennen internet-aikaa 80-luvulla paikalliset ihmettelivät tosissaan, miten pääsin lähtemään Suomesta. Tietämättömyys ja yleissivistys siellä oli pöyristyttävää. Varmuudella tiesivät vain, että USA on vapaa maa ja muut ovat joko kommunistisia tai ei ainakaan vapaita maita.– Olen ihan tavallinen pk-seudulla omakotitalossa asuva keskipalkkainen mies. Löysin ihanan vaimon Brasiliasta. Kun hän muutti tänne, hänen suurin huolensa oli, mistä saadaan hankittua siivooja, ruoanlaittaja, silittäjä ja myöhemmin lastenhoitaja – siis kaikki erikseen. Kun menin hänen kotiinsa, niin selvisi, että heillä on aina ollut näitä henkilöitä töissä ja se on ihan normaalia. Pikkuhiljaa Suomen tavat tulivat tutuiksi ja nyt on tehty yli 20 vuotta kyseiset hommat yhdessä kotona.– Olin Italiassa vaihdossa vuonna 2010. Kysyivät siellä, että onko meillä Suomessa Coca-Colaa ja kondomeita. Hölmistyin kyllä todellakin kysymystä. Mieli teki kyllä vastata, että eipä ole, mitäs niillä tehdään?– 70-luvulla hienostoystävä Floridasta ei pystynyt uimaan kirkkaassa ja lämpöisessä Saimaan järvessä. Miksi? Pohjassa ei ollut kaakeleita.– Olin Skotlannissa vaihto-oppilaana. Talot olivat kylmiä ja kosteita. Kova veto kävi yksinkertaisista ikkunoista. Sataessa sadepisaroita oli sisäseinässä. Kuumavesipullot ja sähköpeitot olivat yleisiä. Tiskatessa saippuavaahto jätettiin astioihin ja kuivattiin, ei huuhtelua. Vuokra olisi pitänyt maksaa shekillä; ensin olisi pitänyt nostaa rahaa, sitten jonottaa shekkitoimistoimistoon ja lopuksi jonottaa shekin kanssa vuokranmaksupaikkaan. Itse pyysin saada maksaa suoraan käteisellä vuokratoimistossa, joten vältin aina nuo välivaiheet. Tämä kaikki siis vuonna 2011. Siellä ihmeteltiin, miten Suomessa pärjätään ilman sähköpeittoja.– Olen asunut Japanissa muutaman vuoden ja siellä ei missään nimessä röyhtäillä. Kiinassa kylläkin, koska se, mikä haluaa tulla ulos, saa tulla ulos. Japanissa voi ryystää keittoa, jos se on ramen, muita keittoja ei syödä kovaäänisesti.– Tapaan Tallinnassa paljon Suomessa käyneitä turisteja. Suurimmat pettymykset tulevat edelleen niistä juhannusaukioloajoista. Osa turisteista on järkyttyneitä, kun Helsingissä eivät edes ravintolat ole avoinna. Tälle voisi tehdä jotain.– Saksassa hotellin saunassa sai heittää löylyä kauhallisen vartissa. Seinällä oli oikein tiimalasi. Me tietysti heiteltiin, ja saunassa ollut paikallinen huokaili tuskissaan, kunnes sai suunsa auki. Kyllä nauratti.Millaisiin outoihin uskomuksiin Suomesta sinä olet törmännyt? Kerro alla kommenteissa!