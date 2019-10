Laukaassa vai Laukaalla? Testi paljastaa, osaatko taivuttaa suomalaiset paikannimet oikein – vain parhaat saavat 12 oikein

Matkat

Laukaassa vai Laukaalla? Testi paljastaa, osaatko taivuttaa suomalaiset paikannimet oikein – vain parhaat saav

<section><h2><p>Osaatko taivuttaa suomalaisten paikkojen nimet oikein?</p></h2></section><section><h2><p>Kumpi on oikein?</p></h2></section><section><h3><p>Miksi kutsutaan henkilöä, joka on kotoisin Rautalammelta?</p></h3></section><section><h3><p>Miten taipuu Juuka?</p></h3></section><section><h3><p>Minne vie numero 8:n ratikka?</p></h3></section><section><h3><p>Millainen henkilö asuu Haukipudas-nimisellä paikkakunnalla?</p></h3></section><section><h3><p>Alastaro ja Ylistaro kuulostavat melko samalta – mutta miten ne taipuvat? Ole tarkkana!</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Miten taipuu Enontekiö?</p></h3></section><section><h3><p>Entäpä Laukaa?</p></h3></section><section><h3><p>Millainen henkilö on kotoisin Oulaisista?</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi on oikein?</p></h3></section><section><h3><p>Jos ihminen on kotoisin Haapavedeltä, nämä kaikki nimitykset ovat oikein: <em>haapaveteläinen</em>, <em>haapavesiläinen</em>, <em>haapavetinen</em>. Totta vai tarua?</p></h3></section><section><h2><p>Auts, ei mennyt ihan putkeen!</p></h2><p><p><strong>ME NAISET | </strong>Sinulla on vielä aika paljon petrattavaa, mitä tulee paikkakuntien taivutukseen. Ei hätää: voit yrittää pelastaa kunniasi kokeilemalla taitojasi esimerkiksi Me Naisten <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-suomen-kielta-ihan-oikeasti-jos-saat-tasta" target="_blank">yhdyssanatestissä </a>tai <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/kuinka-hyvin-osaat-viilata-pilkkua-jos-vastaat-15-kohtaan" target="_blank">pilkkutestissä</a>.</p></p></section><section><h3><p>Tästä on hyvä jatkaa!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET |</strong> Et osannut taivuttaa ihan kaikkia paikannimiä, mutta mitäs tuosta. Seuraavaksi voit testata, osaatko tavuttaa suomen kieltä oikein – <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-tavuttaa-suomen-kielta-oikein-8-kysymysta-kertoo" target="_blank">löydät testin täältä</a>.</p></p></section><section><h3><p>Sehän meni hyvin!</p></h3><p><p><strong>ME NAISET | </strong>Suoriuduit testistä hienosti! Suomalaisten paikkakuntien nimien taivutus on sinulle aika helppo juttu. Kokeilepa seuraavaksi taitojasi Me Naisten <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/osaatko-suomen-kielta-ihan-oikeasti-jos-saat-tasta" target="_blank">yhdyssanatestissä</a>.</p></p></section><section><h3><p>Vau, olet nero! </p></h3><p><p><strong>ME NAISET | </strong>Paikannimien taivutus sujuu sinulta kuin vettä vain. Olet todella ollut hereillä äidinkielen tunneilla!</p></p></section>