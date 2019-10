Matkat

Tässä ovat suomalaisten tämän talven suosituimmat matkakohteet – ykkössuosikki on aivan omassa luokassaan

Egypti Lähi-idän vetovoimaisin

Thaimaa kaukokohteiden suosikki





Kap Verde nostanut suosiotaan

Suomalaiset löysivät risteilyt





Matkapakettien määrä laskenut

Talven 2019/2020 top 10 -lista

Espanja – sis. Kanaria (185 357) Thaimaa (39 531) Egypti (14 720) Arabiemiirikunnat (13 364) Portugali – sis. Azorit & Madeira (12 427) Kap Verde (11 405) Itävalta (8 975) Israel (4 772) Gambia (4 246) Vietnam (4 096)