Matkat

Jasu täräyttää suorat sanat bussikuskia kiittävistä: ”Aikuinen, joka ilman erityistä syytä kiittää kuskia…”

Kiittelijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parfyymiterroristit

Väärälle paikalle istuvat

Taivastelijat





Kähmijät

Purukumin jauhajat

Sateenvarjolla sotkevat

Istuinpaikkaa panttaavat

Leveilijät

Jalkojaan ristissä pitävät





Rakas-sanaa hokevat

Reppuihmiset

Leveilijät

Norpan kokoiset laukut

Potkivat lapset

Kerroimme viime viikolla julkisten liikennevälineiden rasittavimmista matkailijoista.Kritiikin kohteeksi joutuivat niin sämpylän mussuttajat, kovaan ääneen kailottavat kuin järjestyspoliisitkin.Aihe kirvoitti useita kommentteja myös Ilta-Sanomien lukijoilta. Ahtaissa tiloissa moni asia saattaa ärsyttää.– On vähän rasittavaa joutua kuulemaan jatkuvaa kiittelyä kuin liukuhihnalta, kun matkustajia kuitenkin poistuu kyydistä koko ajan ja pysäkkejä voi olla jopa muutaman sadan metrin välein. Onneksi vähemmistö harrastaa tuota kiittelyä. Ehdotan että he sanovat kuskille jo kyytiin noustessaan etuovella ”päivää ja kiitos”. Silloin sen voi tehdä pienempään ääneen, eikä se ole niin häiritsevää muiden matkustajien kannalta. Aikuinen, joka ilman erityistä syytä kiittää keskiovelta kuskia, antaa itsestään jotenkin lapsenomaisen vaikutelman, Jasu kritisoi.– Parfyymiterroristit pitäisi laittaa maksamaan aiheuttamastaan kovasta kivusta ja tulonmenetyksestä. Hajusteiden aiheuttama migreenikohtaus kun vie sitten yhden tai useamman päivän palkan kun ei voi tehdä kohtauksen takia töitä.– Omasta mielestäni ehdottomasti ärsyttävimmät matkustajat ovat ne terveet ihmiset, jotka menevät istumaan liikuntarajoitteisten paikoille, eivätkä päästä oikeasti invalidia istumaan, kertoo Morty.– Parin vuoden takaa muistan kaksi pariskuntaa, jotka olivat ilmeisesti matkalla Ruotsin-laivalle .Ensin taivastelivat Pasilan tietämillä, että onpa tyhmää rakentaa taas yhtä kauppakeskusta. Sitten hetken päästä alkoivat muistella, että eikös siellä Tukholmassa ole joku uusi kauppakeskus, pitäisikö mennä käymään? ooo– Kähmijät ärsyttivät nuorena, enkä uskaltanut sanoa niille mitään. Kerran yön paikallisjunassa yksi ukko höpötti koko ajan lujalla äänellä ja haukkui muita tuppisuisiksi. Uskalsin karjaista, että ei ukkokaan mitään hölöttäisi, ellei olisi niin kännissä. Hiljeni loppumatkaksi ja hyvä niin, nimimerkki Pieni nainen kommentoi.– En tiedä mitään ärsyttävämpää kuin aikuisen ihmisen leuat levällään läyskyttämässä purukumia. Tai nuoremmatkin, itse asiassa kuka vain, kritisoi nimimerkki -A-.– Listasta puuttuu sateenvarjon viereensä penkille laittajat. Penkki imaisee nesteen itseensä ja luovuttaa sen seuraavaksi paikalle osuvan pahaa aavistamattoman istujan housuihin, kertoo nimimerkki Maija Poppanen .– Ainoa asia, joka itseäni ärsyttää, ovat ihmiset, joille ei edes tule mieleen antaa heikommalle istuinpaikkaa. Heikompia ovat esimerkiksi vanhukset, raskaana olevat ja pienen lapsen kanssa matkustavat. Olen muun muassa luovuttanut paikan miehelle ja tämän pienelle tyttärelle, jotta pääsisivät vierekkäin istumaan. Olin bussin taaimmaisilla riveillä. Kenellekään bussin etuosassa ei tullut tämä mieleen, Silva ihmettelee.Leveä istuinasento ärsyttää osaa lukijoista.– ”Koivet suppeammalle, ei sulla siellä mitään leveilemisen arvoista oo!” tällaisen keski-ikäisen täti-ihmisen sanomana toimii nuoriin miehiin niin hyvin, että ne siirtyvät muualle istumaan. Muilta kanssamatkustajilta voi tosin tulla pahoja mulkaisuja, nimimerkki Toimii nuorisoon kertoo.Toisaalta myös jalkojaan ristissä pitävät voivat käydä hermojen päälle.– Naiset valittavat leveästi istuvista miehistä, mutta aivan yhtä ärsyttävää ja jopa vaarallisempaa on monen naisen tapa istua jalat ristissä! Ei ole minun juuri tekonivelleikkauksesta toipuneen ja uuteen leikkaukseen menevän tehtävä varoa julkisessa kulkuvälineessä kompastumista näiden naisten jalkoihin, kertoo nimimerkki Ajatelkaa muitakin.– Itseäni ärsyttää koko matkan kestävä lässyttäminen lapsille, jossa joka neljäs sana on ”rakas” tai ”kulta”. Ihan kuin se lapsi tarvitsisi koko ajan huomiota ja ääntä tai muuten maailma räjähtäisi. Vaikuttaa teatterilta, jolla on tarkoitus pönkittää sitä ”äitiyttä” ja egoa muiden silmissä, kertoo nimimerkki Itsekin äiti.– Sain kerran haavan kasvoihini, kun repusta roikkuvat nauhat ja soljet tulivat päin naamaa. Miten voi olla niin vaikeata tajuta, että reppu selässä vie yhden ihmisen verran tilaa, kommentoi nimimerkki Täti.– Ehkä paras näky oli kerran eräässä lähijunassa ruuhka-aikaan, kun keski-ikäisen näköinen nainen istui itse yhdellä penkillä, oli laittanut kassinsa toiselle penkille, ostokset kolmannelle ja huivin ja käsineet vastapäiselle penkille. Istui kaiken lisäksi jalat ristissä vinottain niin, että toinen jalka melkein lepäsi sillä viidennellä penkillä siinä huivin ja hansikkaiden vieressä, nimimerkki Minäminäminä kertoo.– Naiset vievät paljon enemmän tilaa kuin miehet. Usein on myös se keskikokoisen norpan kokoinen laukkukin vieressä, jottei kukaan vaan pysty istumaan siihen. Ruuhka-aikaan menen silti istumaan viereen/eteen, jolloin vastahankaisesti nainenkin ottaa samanlaisen luonnollisen istuma-asennon kuin mies, nimimerkki Manspread kommentoi.– Yksi juttu se minuakin ärsyttää. Äidit, jotka antavat lapsensa potkia edessä istuvan selkänojaa. Ensin täytyy itse puuttua asiaan, ennen kuin lapsen mukana oleva vanhempi puuttuu asiaan. Mitään ei tapahdu, ellei itse puutu katsein ja ääneen asiaan, kertoo Mummeli.Jäikö joku ärsyttävä ihmistyyppi julkisissa vielä mainitsematta? Sana on vapaa alla kommenteissa!