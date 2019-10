Mies keksi häpeilemättömän tavan, jolla saa bussissa ärsyttävästi käyttäytyvän ihmistyypin kuriin: ”Toimii joka kerta”

Matkat

Mies keksi häpeilemättömän tavan, jolla saa bussissa ärsyttävästi käyttäytyvän ihmistyypin kuriin: ”Toimii jok

Isoon ääneen huutavat

Jalkojaan levittelevät nuoret miehet





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kassilla leveilijät

Järjestyspoliisit

Videota huudattavat





Haisulit

Keskustelijat





Meteliä pitävät äidit ja lapset

Kenkiä penkillä pitävät

Sämpylän mussuttajat





Tyttöjen viereen istuvat

Tyypit, jotka nousevat kyytiin odottamatta

Sanomalehden levittelijät