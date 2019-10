Lähellä Berliiniä sijaitsee aavemainen Kielletty kaupunki, jota harva tuntee – asukkaille annettiin 12 tuntia aikaa lähteä

Matkat

Lähellä Berliiniä sijaitsee aavemainen Kielletty kaupunki, jota harva tuntee – asukkaille annettiin 12 tuntia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entinen sotilastukikohta

12 tuntia aikaa lähteä

Rauniotaloista asunnoiksi

https://www.instagram.com/p/B3pjPk1IbUc/

https://www.instagram.com/p/Bs3Xkj9gd39/

https://www.instagram.com/p/B3CpGvmoJIz/

https://www.instagram.com/p/B0bbxDToxi1/

https://www.instagram.com/p/BuRiASNA2o0/