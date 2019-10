Näissä paikoissa aika on pysähtynyt: Rapistuneen kylpylän aavemaisissa kuvissa voi vielä nähdä vilauksen loiston päivistä

Matkat

Näissä paikoissa aika on pysähtynyt: Rapistuneen kylpylän aavemaisissa kuvissa voi vielä nähdä vilauksen loist

Hylätty elokuvateatteri









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raunioitunut kylpylä









Hylätty hiilikaivos