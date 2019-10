Nyt se on parhaimmillaan! Nämä kuvat Etelä-Suomen ruskasta saavat haukkomaan henkeä ihastuksesta

Mistä ruska johtuu?

Ruska johtuu lehtien sisältämistä väriaineista.



Ilta-Sanomille haastattelun antanut Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoi syyskuussa, että ruskan aikana puut valmistautuvat tulevaan talveen keräämällä ensin lehtivihreän talteen ja lopulta tiputtamalla lehtensä.



– Puilla on mennyt kesän aikana valtavasti energiaa muun muassa lehtien kasvattamiseen, ja nyt syksyllä niiden tiputtaminen on ikään kuin tapa jäädä talviunille. Sitten säästetään taas energiaa tulevaa kasvukautta varten.



Mäntykannas paljasti oppineensa itsekin vasta hiljattain ruskaan liittyvän tosiasian.



– On nimittäin niin, että useiden puiden lehtien väri on ”normaalisti” se, mitä se on ruskan aikana. Lehtivihreä on siis vain lehden suojaväri, joka syksyllä karistessaan paljastaa lehden todellisen värin, hän kuvailee.



Vihreän lehden alla onkin siis usein odottamassa syksyn keltainen väri.



Lähde: IS-arkisto