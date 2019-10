Matkat

Nenäapinoita ja orankeja – Malesian eksoottinen Borneo on helppo seikkailukohde ja luontomatkailijan unelma









Monet eläimet liikkuvat aamu- ja iltahämärissä





Orankeja näkyvissä!





Leppoisa Kuching on kätevä tukikohta