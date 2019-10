Matkat

Mies laski selkänojansa lentokoneessa – takana istuvan kostonhimo heräsi

1. Kallistajat





2. Riekkuvat lapset

3. Rynnijät





4. Kantojuhdat





5. Moukat





Pyysimme lukijoitamme kertomaan, mikä matkustajatyyppi ärsyttää lentokoneessa eniten.Ylivoimaisesti ärsyttävin matkustajatyyppi on kyselymme perusteella edessä istuva, penkkiä ääriasentoon kallistava matkustaja. Toiseksi eniten lukijoita ärsyttivät huonosti käyttäytyvät lapsimatkailijat. Myös koneesta ulos rynnivät hätähousut ja muuten vain epäkohteliaat matkailijat saivat kritiikkiä lukijoilta.– Kerran edessäni istui noin 60-vuotias mies, joka halusi pitää istuimensa selkänojan ihan koko lentomatkan ajan lepoasennossa. Edes ruokailua varten hän ei suostunut millään nostamaan selkänojaa ylös, ei vaikka lentoemäntä kehotti. Kone oli joku vanhempi rottelo, jossa selkänojat pystyi kallistamaan hyvin pitkälle taaksepäin.Äijän pääkupoli oli lähes kiinni kirjassa, jota luin. Silloin tuli minulle, lapsellista kylläkin, halu maksaa samalla mitalla takaisin. Käänsin oman raitisilmaventtiilini puhaltamaan oikein kunnolla miehen harvoille hiuksille. Nytpä ukko virkosi, hän yritti parikin kertaa itse säätää minun raitisilmaventtiiliä, mutta lopulta uskoi, kun pidin puoleni ja taisin vähän komentaakin häntä, nimimerkkimuistelee.– On aika luotaantyöntävää haistella vieraan ihmisen päätä, nimimerkkikertoo.– Panen polveni lukkoasentoon edessä olevaan selkänojaan heti istuuduttuani paikalleni. Näin tämä edessä istuva ääliö luulee selkänojan olevan rikki tai maksimissaan ala-asennossa. Kätevää, eikö? sanoo– Eräskin lomamatkalla ollut vanhempi pariskunta työnsi kahden hengen voimin istuimen selkänojan taaksepäin, vaikka tilaa ei ollut ja polveni olivat kiinni selkänojassa, kun muutakaan vaihtoehtoa ei ollut. Väkisin runnomisen takia polveni olivat kipeät seuraavat kaksi viikkoa. Kehottivat vielä ostamaan bisnes-lipun ensi kerralla. Kyse oli työmatkasta, jolle oli pakko mennä. Lentoemäntä oli sitä mieltä, että muiden matkustajien telominen on ihan sallittua. Selkänojista pitäisi poistaa kallistusmahdollisuus tai kallistus pitäisi toteuttaa istuinta eteenpäin siirtämällä, jotta selkänojaa kallistavat joutuisivat tinkimään omasta, eikä toisten jalkatilasta, nimimerkkiehdottaa.Kaikilla ei riitä ymmärrystä sille, ettei pieneltä lapselta voi vielä odottaa samanlaista tilannetajua tai itsehillintää kuin aikuisilta.– Kyllä yleisin virhe on jo sen lapsen mukaan ottaminen, pamauttaa nimimerkki– Lapset, jotka potkivat lentokoneessa selkänojaani. Silloin nousen ylös ja käännyn sanomaan vakavalla, ilmeettömällä naamallani, että ne potkut loppuvat nyt heti. Tämä toimii hyvin, sanoo nimimerkki– Selkänojissa ja penkkien välissä jatkuvasti roikkuvat huonotapaiset lapset ovat joskus melkoinen riesa. He myös saattavat jatkuvasti muutella penkin selkänojan kallistusta, kommentoi nimimerkkiJa löytyy sitä vikaa vanhemmistakin.– Vanhemmat, jotka ”kouluttavat” lapsiaan äänekkäästi, kertoo nimimerkki– Raivostuttaa, kun ihmiset rynnivät koneesta ulos. Itse istun paikallani, luen vaikka kirjaa ja odotan, että pääsen vaikka viimeisenä ulos. Eipähän tarvitse törmäillä, nimimerkkikertoo.– Ryntäilyä, kone laskeutunut kentälle ja porukka alkaa kiskoa tavaroita yläkaapeista, vetää takkia niskaan ja mulkoilee jos jään istumaan rauhassa kunnes kone pysähtyy. Samaan aikaan kuitenkin ollaan lentokenttäbussissa ja hakemassa matkatavaroita. Yleensäkin turha hosuminen ärsyttää, nimimerkkikertoo.– Se ärsyttää, että matkustamoon raahataan ihan järjettömän iso lentolaukku, ja monesti lisäksi vielä tietokonelaukku tai reppu. Sitten kun tuollainen ruumakokoinen trolley laitetaan matkatavaralokeroon, niin se vie siellä vähintään kahden laukun tilan, ja muiden tavarat eivät enää mahdu. Pahimmillaan ei saa edes luukkua suljettua, kun jättilaukku on niin suuri, nimimerkkikommentoi.– Kerrankin tapahtui niin, että lentokone oli asettunut kiitoradan päähän ja alkoi valmistautua lähtökiihdytykseen. Juuri kun kapteeni lisäsi koneen kierroksia, painoi nuorehko kiinalaisnainen tarjoilunappia. Viisi metriä edempänä vöissä matkustamon keskellä istunut stuertti katsoi naista hämmästyneenä ja seurasin tilannetta pari penkkiä taaempaa. Stuertti joutui avaamaan omat vyönsä siinä meidän etupuolella, kun samalla kone alkoi nytkähtää liikkeelle. Stuertti meni kysymään mikä on hätänä, niin tämä nainen valitti stuertille ettei hänen penkilleen jaetusta kuulokkeesta kuulunut mitään. Stuertti haki kourallisen nopsasti uusia kuulokkeita keittiön laatikosta ja työnsi tämän naisen käteen koko nipun. Samalla hän vinkkasi puoliksi kettuillen, että kannattaa myös kokeilla painaa ne kunnolla käsinojan liittimeen. Stuertti sai itseään hädin tuskin takaisin vöihin, kun kone irtosi jo kiitotiestä, muistelee nimimerkki– Kerran espanjalainen henkilökunta luuli väärin, ettei kukaan ymmärrä mitä he keskenään puhuvat. Kaksi stuerttia pelasi korttia vessan vieressä ja siinä seinään nojaillessa kuuntelin, kun he alkoivat arvostella minun vaatetustani. Olin kuin en ymmärtäisi ja käytyäni eriössä kysyin heiltä espanjaksi, että minulla ei ole käsimatkatavaroissa uutta paitaa eikä housuja, joten löytyisikö teiltä? Miehet olivat sen näköisiä, että olisivat halunneet olla jossain muualla kuin siinä koneessa. Fiksuja heppuja, kun tulivat pyytämään anteeksi käytöstään ja toivat pienen nyssäkän jossa oli lasitavaraa, hajusteita ja suklaata, kertoo nimimerkki