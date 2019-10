Suomessa täysin itsestään selvä tapa herättää kummastusta Amerikassa: ”Täällä ihmettelevät sitä huuli pyöreänä”

Matkat

Lukuisat tilanteet Suomessa ja ulkomailla voivat aiheuttaa ihmetystä vain siksi, että kyseessä on kulttuuriero.Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisiin kulttuurieroihin he ovat meillä ja maailmalla törmänneet.– Amerikkalaisissa suihkuissa ei voi säädellä veden tuloa pienemmälle, vaan vesi tulee niin täysillä, että kirjaimellisesti saa seisoa tukka putkella sen alla. Joskus vähempikin paine riittäisi. Yksi kätevä juttu täytyy kuitenkin mainita. Amerikkalaisissa kerrostaloissa on usein vakiovarusteena tähteiden jauhennin lavuaarissa, johon voi laittaa ruoantähteet. Nappia painamalla ruoka pilkkoutuu mössöksi, josta se etenee viemäriä pitkin alas jätesäiliöön. Kierrätyksessä suomalaiset ovat erittäin edistyksellisiä. Pullojen ja tölkkien palautuksesta maksetaan. Täällä ihmettelevät sitä huuli pyöreänä, Maximus ihmetys kertoo.– Hollantilaiset kysyivät meiltä, asummeko igluissa ja onko meillä ollenkaan moottoriteitä. Eikä taatusti ollut huumoria. Tämä tapahtui joskus vuonna 2002, nimimerkki braceheigt1 kertoo.– Yhdessä Britannian asunnoistani oli kokolattiamatto kylpyhuoneessa. Ei mitään ongelmaa, koska suihku oli kylpyammeen yläpuolella ja suihkuverho esti veden roiskumisen. Kaikki vesi meni kylpyammeen pohjasta siististi pois. Ja kokolattiamatto oli lämmin jalkojen alla. Tietysti minulla oli erillinen kylpymatto, mutta eipä sekään juuri kastunut, nimimerkki Britannian asukki kertoo.– Italialaisilla on harvoin pikkurahakukkaroita, varsinkaan miehillä. Siellä on ollut iät ajat tapana jättää pikkukolikot kippoon. Muistan italialaispapan ilmeen, kun hän näki kolikkokukkaroni. Oikein kurotti kaulaansa ja ihmetteli, nimimerkki Siellä tehdään niin kertoo.– Ikinä en ole niin kylmästä kärsinyt kuin talvella Pohjois-Italiassa. Kylmää ja kosteaa, lämmitys toimii, jos toimii, ehkä tunnin illassa. Kosteuden takia kaikki paikat suihkuverhoa ja kivikattoa myöden homeessa. Yksinkertaisista ikkunoista käytännössä tuuli sisään ja kivilattiat olivat jääkylmiä.Italiassa tunnutaan tietävän, että Suomi on varsin sivistynyt ja kehittynyt maa. Silti samalla tullaan kysymään kysymyksiä, joiden perusteella voisi kuvitella heidän luulevan, että Suomessa asutaan luolissa, nimimerkki Mamma mia kertoo.– Amerikassa eivät voitele leipäänsä voilla vaan sinapilla. Siihen kinkut sun muut höystöt päälle. Minä miehelleni vieläkin silloin tällöin yritän tarjota paahtista voilla, mikä suomalaiseen makuun sulaa ihanan maukkaaksi kerrokseksi leivän päälle. Mutta ei, vain sinappi keltaa, kertoo nimimerkki Sandwich sinapilla.– Vaihto-opiskelijat ihmettelivät tälle syksyä seuraavia: peliautomaatteja kaupassa, Alkoa, hintatasoa, lukkojen hienoutta ja opiskelija-asuntojen hyvää tasoa, vaikka olivat omasta mielestäni pommin jäljiltä, nimimerkki Wanhus-72 kertoo.– Englantilaisissa huoneistoissa on joissakin paikoissa aika vanhanaikaistakin. Ja asunnoissa ne värit ovat tummansinisiä, kirkkaankeltaisia ja punaisia, jotka julman näköisiä huoneissa, nimimerkki Tonttu toiveikas ihmettelee.– Italiassa on ihan kivaa asua. Ei saa hermostua, pitää olla kohtelias ja kaikki sujuu. Italialaiset pitävät siitä, että pyydetään apua, niin ollaan ikään kuin parempia tuttuja ja henkilökohtaisessa kanssakäymisessä. Italialainen saattaa sitten pyytää sinulta, että pidätkö tuosta narusta kiinni, kun ohikulkumatkallasi osut markiisien asennustouhun keskelle. Velka on kuitattu, nimimerkki Pieniä erikoisuuksia kirjoittaa.