Matkatoimittaja listasi: Näin edullista on lomailu Madridissa

1. Perinteinen aamiainen: chocolate con churros 4,2 €

2. Kolme upeaa taidemuseota: yhteislipulla 30,40 €





3. Kaupunginosien pällistely: 0 €

4. Mustekalaleipä: 2,5–4,5 €





5. Metrolippu: 1,5 €

6. Hengailu puistossa ja kirpparilla: 0 €









7. Real Madrid -fanin pyhiinvaelluskohteet: 0–25 €

8. Terassille istahtaminen: alkaen 1,5 €

9. Upeimmat kaupunkinäköalat: 4 €





10. Majoitus: 20–200+ €