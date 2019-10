6 kummallista tapaa, jotka yllättivät Niinan Italiassa – sitkeä käsitys Suomesta elää tiukassa

Matkat

Koti Ranskassa ja Italiassa.Näin kansainvälistä on ollut suomalaisen Niinan elämä viimeisten vuosien aikana. Työ on vienyt eri puolille maailmaa.Erityisesti Italiassa asuminen on tuonut Niinan elämään uutta väriä. Maan tavat ja uskomukset eroavat nimittäin paljon siitä, mihin Suomessa on totuttu.6 tapaa, jotka ovat Italiassa eri tavalla kuin meilläKäteisellä maksaminen muuttuu Suomessa yhä harvinaisemmaksi, mutta Italiassa on toisin, Niina kertoo.– Täällä voi helposti elää pelkällä käteisellä.Italiassa monilla aloilla on yleistä, että palkat maksetaan käteisellä. Myös aivan tavalliset laskut käydään usein maksamassa erillisessä ”laskunmaksutoimistossa”, nainen kertoo.Niinan alivuokralainen, yli 50-vuotias nainen teki elämänsä ensimmäisen tilisiirron maksaessaan Niinalle vuokraa. Sekin tosin tapahtui käymällä fyysisesti pankissa.– On yleistä, että vuokranantaja asuu itse samassa talossa, jolloin vuokra käydään myös maksamassa käteisellä. Luotto pankkeihin on heikko, ja toisaalta kortilla maksamista pidetään köyhyyden merkkinä.Myös muut ovat huomanneet, että Italiassa ei turhaan korteilla maksella. Italialaiset ovatkin ihmetelleet Suomessa tavallista tapaa maksaa pikkusummatkin kortilla.– Painon kommentointi on Italiassa aivan yhtä normaali puheenaihe kuin sään päivittely, Niina kertoo.Oman painonpudotusprojektin kertaaminen ja laihdutettujen kilojen päivittely hyvänpäiväntuttujen kanssa on maassa ihan tavallista. Pohjoismaalaisia voi kuitenkin hämmästyttää erityisesti tapa, johon saattaa törmätä työpaikalla.– On hämmentävää, kun esimies kysyy ensimmäisenä pitkän ulkomaankomennuksen jälkeen, oletko laihtunut. Täällä kysymys on aivan tavallinen.Niina miettii, että painonpudotuspuheissa voi kuitenkin olla myös hyviä puolia.– Italialaiset ovat ainoita länsimaalaisia, joiden painoindeksi ei ole noussut kuten muilla.– Täällä on erittäin vahva uskomus siitä, että välittömästi syömisen jälkeen uimaan meneminen johtaa takuuvarmasti kuolemaan, Niina kertoo ja nauraa.Konkreettisesti tämä näkyy uimarannalla, jossa äidit vahtivat pienimmänkin suupalan jälkeen, että lapsille jää riittävästi aikaa ruoansulatukselle.– Paikalla ollaan suunnilleen sekuntikellojen kanssa.Kun televisio-ohjelmienkin vieras kieli on dubattu, voi uuden kielen oppiminen olla italialaisille vaikeaa. Myös kielikoulujen taso vaihtelee maassa paljon, Niina kertoo.Monella italialaisella on kuitenkin erikoinen tapa ajatella, ettei uutta kieltä voi oppia omassa kotimaassaan, Niina ihmettelee.– Käsitys kielten opiskelusta on usein yhtä kuin lentoliput Lontooseen.Kielten opetus Italiassa vaihteleekin todella paljon, Niina huomauttaa.– Useimmilla ei ole kunnon käsitystä siitä, miten opetella kieliä. Monet ajattelevat, että ostamalla lentolipun Lontooseen ja viettämällä siellä kuukauden tai kolme, kielitaito vain solahtaa korvasta sisään.Suomi on kuuluisa ennen kaikkea revontulista. Ne Italiassakin tunnetaan. Mutta se tulee yllätyksenä, että Suomessa ei olekaan aina pimeää ja kylmää.– Kukaan ei ole kuullutkaan yöttömistä öistä tai siitä, että elohopea voi nousta ihan yhtä hyvin 30 lämpöasteeseen kuin laskea 30 pakkasasteeseen.Niina asuu Milanossa, jossa eläminen on kallista. Monet nuorista asuvat siksi kotona vanhempien luona kolmekymppisiksi tai tätä pidempäänkin.– Vapailta markkinoilta vuokra-asunnon ottaminen vaatii viisinkertaisen vuokran verran varallisuutta, joka menee sopimuksen rekisteröintiin, välitysfirman maksuihin, takuuvuokraan ja niin edelleen. Myös yliopisto on maksullinen, eikä opintotuki- ja lainasysteemiä ole olemassa.Koska eläminen on kallista, moni tulee myös äidiksi myöhään, suunnilleen noin nelikymppisenä.– Koska päivähoitomaksut on verraten suuret, ei ihan uran alkuvaiheessa olevalla ole taloudellista mahdollisuutta alkaa uraäidiksi.Lasten kanssa eläminen ei ole suurkaupungissa muutenkaan helppoa.Työpäivä on usein niin pitkä, ettei lasten hakeminen aiemmin kiinni menevästä päiväkodista onnistu omin voimin.Lisäksi esi- ja alakoulussa on usein ainakin yksi vapaa iltapäivä, jolloin lisäkäsille on tarvetta.– Tarvitaan siis lastenhoitaja, joka vie ja hakee lapset. Jos äiti käy töissä, erillinen ”tata” on melkein pakollinen.Niinan nimi on muutettu.