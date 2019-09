Matkat

Britiltä loksahti suu auki suomalaisen aamupuuron äärellä – näitäkään asioita muut eivät meissä ymmärrä

Voisilmä aamupurossa loksautti suun auki





Suomalaiset pyörätieverkostot herättivät ihailua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalainen lukko on ihme

”Suomalaiset erottaa ulkomailla siitä…”

”Naureskeltiin Japanissa laukkubrändiä”

Vuokranantaja luuli Suomea kehitysmaaksi

Kokolattiamatot sairaalassa

Englannissa pidetään kenkiä kotonakin