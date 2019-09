Kustaanmiekka on niin hankala paikka matkustaja-alukselle, että se hakee vertaistaan koko maailmassa – katso, miten Silja Serenade ja Viking Gabriella selvittävät sen

Matkat

Kustaanmiekka on niin hankala paikka matkustaja-alukselle, että se hakee vertaistaan koko maailmassa – katso,

Kustaanmiekan

Jutun alussa olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka Silja Serenade ja Viking Gabriella lipuvat salmen läpi. Samalla selviää, mitä Kustaanmiekassa liikkuvien pienveneilijöiden olisi hyvä ymmärtää vaaratilanteiden välttämiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksin

















Suurin

Kun