Suomalaiset käyvät bileissä ”vauvojen asussa” ja hengailevat kotonaan likaisesti – 5 tapaa, joita espanjalaiset eivät Suomesta ymmärrä

Meille tutut tavat voivat näyttäytyä ulkomaalaisten silmissä oudoilta, tai ainakin erilaisilta.Pari viikkoa sitten kerroimme italialaisista, jotka ihmettelivät suomalaisten tapaa maksaa kortilla pikkusummatkin. ”Onko kortin käyttö joku 80-lukukainen jäänne?”, jutussa ihmeteltiin. Myös R-kioskilla käynti saattaa olla elämys ulkomaalaiselle, kerrottiin toisessa jutussa.Suomalaiset tavat voivat vaikuttaa oudoilta muuallakin.Espanjassa asuva Eeva kertoo blogissaan Eevagamunda kymmenen suomalaista tapaa, joita espanjalaiset pitävät hulluina. Julkaisemme osan tavoista Eevan luvalla, koko listauksen voit lukea täältä! https://eevagamunda.com/2019/09/08/10-suomalaista-tapaa-jotka-ovat-espanjalaisten-mielesta-hulluja/ Espanjalaisten mielestä suomalaiset käyvät bileissä ”vauvojen asuissa”. Ja tällä viitataan siis kokovartalohaalarina tunnettuun opiskelijahaalariin.”Niissä juhlivat opiskelijat – varsinkin täydessä tällingissä muuten olevat nuoret naiset – aiheuttavat espanjalaisissa hilpeyttä. Suomessa vaihto-opiskelijana olleet tuttavani nauravat noille suomalaisten vauvapuvuille.”Myös suomalaisten tapa aloittaa juhlat alkuillasta herättää espanjalaisissa ihmetystä. Espanjassa bileet vasta alkavat, kun Suomessa jo könytään jatkoille.Suomalaiset perustelevat kengittä oleilua kotona usein hygieniasyillä. Mutta espanjalaiset näkevät asian täysin päinvastoin, Eeva kertoo.”Kamalaa! Likaista!Kun muistelemme viimevuotista Suomen-matkaamme, yksi Espanjan sukulaiseni ei voi olla mainitsematta, miten yhden vierailupaikkamme isäntä otti muina miehinä vieraat vastaan avojaloin. Ja oli koko vierailun ajan ilman kenkiä ja sukkia!”Ei ole selvinnyt, mikä ihmisen jaloissa on niin ällöttävää tai saastaista, mutta useat espanjalaiset tuntuvat pitävän kenkien riisumista muiden kuin perheenjäsenten edessä jotenkin härskinä tai likaisena”.Vaikka kengättömyys herättää espanjalaisissa ihmetystä, Eeva pitää suomalaisesta tavasta kiinni Málagan kodissaan.”Monille vieraille se on kova pala. Lainaan heille sisäkenkiä, jos kenkien riisuminen muuten tuntuu ylitsepääsemättömältä.”Suomessa on tapana paljastaa lapsen nimi vasta kaste- tai nimiäistilaisuudessa. Tätä espanjalaiset eivät ymmärrä.”Jotkut hurjimmat tosin kertovat nimen jo lapsen syntyessä, mutta sekin on Espanjassa ihan käsittämättömän myöhään!Espanjassa kohdussa olevalla sikiöllä on oltava nimi alusta asti. Jos lapsen nimeä ei kerrota, kun lapsen sukupuoli on jo ultrassa selvinnyt, voi varautua kysymystulvaan ja vitseihin nimettömästä lapsesta”, Eeva paljastaa.Suomalaiset ovat tunnetusti maailman kovimpia kahvinjuojia.

Espanjalaisia jatkuva kahvin ryystäminen ihmetyttää, vaikka kulmakahvilakulttuuri on sielläkin eläväinen. Keskivertoespanjalainen juo tyypillisesti aamukahvin tai myöhäisen iltapäivän kahvin, ei useita kahvikupillisia päivän mittaan, kuten me.”Kuppeihin kaadetaan vahvempaa kahvia kuin Suomessa, mutta hyvin pieniä määriä”, Eeva kirjoittaa.Kun suomalainen lopettelee ravintolaillallista ystäväporukan kesken, on täysin tavallista, että jokainen alkaa kaivaa kuvettaan.Suomessa ravintolalaskut jaetaan sentilleen, ja jokainen maksaa oman annoksen ja juomansa.Espanjassa puolestaan koko pöytään tuodaan vain yksi lasku, joka jaetaan tasan seurueen jäsenten kesken huolimatta siitä, mitä kukin on tilannut ja kuinka monta lasia viiniä on juonut. Suomalaisten tapa herättääkin espanjalaisissa ihmetystä.”Osaksi se voi olla ihailua edistyksellisyydestä, mutta olen kuullut myös kommentteja, jotka viittaavat suomalaiseen luonteenlaatuun. ’Ovatko suomalaiset niin pihejä, etteivät voi vain jakaa laskua porukan kesken tasan? Ei kai se ole niin tarkkaa?’”Eeva toteaa, että nykyään Andalusiasta löytyy joitakin ravintoloita, jotka hyväksyvät laskun puolittamisen ja sen maksamisen eri korteilla. Eri annosten ja juomien jaottelu lukuisille eri laskuille menee sen sijaan jo yli hilseen.