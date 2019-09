Mauri kerää pitkiä katseita Itävallassa: ”Moni lääkäri on ollut kovin hämillään” – suomalaiset nimet, jotka huvittavat ulkomailla

Matkat

Mauri kerää pitkiä katseita Itävallassa: ”Moni lääkäri on ollut kovin hämillään” – suomalaiset nimet, jotka hu

Mauri kokee Itävallassa hämmentäviä tilanteita

Virolainen asiakasneuvoja repesi nauruun nähdessään Tean passin

”Keisari”

Kiusallinen sattuma

”Pikku possu”

Klassikkovitsi



”Brittejä naurattaa”

Perinteiset suomalaisnimet saavat espanjalaisen kielen solmuun

Miesten ja naisten yhteiset nimet huvittavat

Myös nämä nimet saattavat hämmentää

Lukuisat suomalaiset etunimet löytyvät myös muista kielistä. Kerroimme kesän lopussa, kuinka osa suomalaisista nimistä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä ulkomailla.Myös IS:n lukijat kertovat oppineensa ulkomailla suomalaisista etunimistä jotain uutta. Jotkut nimet ovat aiheuttaneet maailmalla myös jokseenkin huvittavia ja kiusallisia tilanteita. Kokosimme yhteen lukijoiden kertomuksia.– Etunimeni on Mauri. Asun Itävallassa ja täällä varsin usein nimeni ymmärretään feminiiniksi. Tämä tapahtuu postissa, kirjeenvaihdossa, hotellivarauksissa ja varsin usein vastaanotoilla. Moni lääkäri on ollut kovin hämillään, kun on kutsunut minua nimellä ”Frau Mauri”.– Olen nimeltäni Tea. Virossa bonuskortissani luki väärin sukunimeni, ja menin infotiskille asiaa korjaamaan englanniksi. Asiakasneuvoja pyysi sanomaan nimeni. Sanoin sen niin, miten suomeksi sanotaan etu- ja sukunimi. Asiakasneuvoja sanoi vaan, että ”en voi antaa tietoa, ellet sano kokonimeäsi.” Sanoin uudelleen, ja myös hän toisti saman uudelleen. Sanoin kolmannen kerran, ja siinä vaiheessa asiakasneuvoja pyysi minua näyttämään passista nimeni. Kun näytin sen, hän alkoi nauramaan, sillä tajusi, että nimeni on oikeasti Tea. Tea tarkoittaa viroksi ”tietää”.– Varasin Saksassa pöydän ravintolasta etunimelläni Kaisa, koska sukunimeni on ulkomailla vaikea. Ravintolassa totesin saaneeni arvonylennyksen, kun pöytävaraus oli nimelle Kaiser.– Mutta mihin jäi Minna Aho? Täysin tavallinen nimi, mutta japaniksi meinaa kutakuinkin ”kaikki ovat tyhmiä”.– Soili tarkoittaa sveitsinsaksaksi pikku possua. Se tosin kirjoitetaan Säuli, mutta äännetään Soili.– Pekka ja Toivonen tunnetaan Norjassa suomalaisvitsien toilailevina hahmoina.– Minun Mersuni rekkarin alkuosa on LOO, ja brittejä naurattaa, eräs keskustelija kertoo viitaten englannin puhekielessä vessaa tarkoittavaan sanaan.– Martti ja Pertti etunimet aiheuttavat Espanjassa pieniä ongelmia, kun nimet eivät taivu espanjalaisen suussa millään tavalla.– Virolaiset pitävät nimiä Kai ja Janne naisten niminä ja sekös heitä huvittaa!– Kari on aika yleinenkin naisen nimi. Kukapa voisi unohtaa Kari Byronin Myytinmurtajista? Suomalaisista miesten nimistä Mika on Japanissa naisen nimi. Kyllähän noita vastaavia löytyy varmasti paljon muitakin ja useistakin eri kielipareista, jos etsimään lähdetään.– Erik on turkiksi luumut.– Melena on veriuloste latinaksi.– Anne on Turkissa äiti.– Juha tarkoittaa keittoa Sloveniassa.– Arja (aria) on italiaksi ilma.– Heli on Virossa jotain kuulemiseen liittyvää. Aki meinaa japaniksi syksyä, Taru tynnyriä, Eki taas rautatieasemaa.