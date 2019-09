Matkat

Katri muutti Tampereelta Amerikkaan – työelämä amerikkalaisessa hotellissa yllätti kuudella tavalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Esimiestyössä saa painaa töitä tosissaan

2. Lounastauko on pakollinen

3. Työ vie elämästä enemmän aikaa kuin Suomessa





4. Moni tekee kahta työtä

5. Asiakkaat voivat olla yllättävän hankalia

6. Mahdollisuudet ovat laajemmat kuin Suomessa