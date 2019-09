Tavallinen näky R-kioskin ikkunassa sekoitti ulkomaalaisen turistin pasmat – näitä asioita muut meissä suomalaisissa ihmettelevät

Matkat

Tavallinen näky R-kioskin ikkunassa sekoitti ulkomaalaisen turistin pasmat – näitä asioita muut meissä suomala

Kerroimme aiemmin tällä viikolla Vauva.fi-palstan keskustelusta, joka on jatkunut jo yli vuoden verran. Keskustelu ulkomaalaisia vieraita ihmetyttävistä suomalaisista tavoista käy yhä kuumana.Kysyimme myös Ilta-Sanomien lukijoilta, ovatko he törmänneet turistien ihmettelyihin Suomesta tai ovatko he itse ihmetelleet maailmalla jotakin paikallista tapaa.Ihmettelynaiheita Suomessa riittää, lukijat paljastivat.Näin he vastasivat:– Ulkomaalaiset ystäväni ihmettelivät, miksi emäntä ei ollut leikannut täytekakkua valmiiksi, vaan jokaisen piti leikata itse palanen. Joissakin maissa on tapana leikata kakku viipaleiksi ennen pöytään tuomista ja jokainen ottaa yhden palan, Masa kertoo.– Nigerialainen ystäväni ihmetteli kovasti mikä R-kioskin ikkunassa lukeva Toto-peli on. Nigeriassa toto nimittäin tarkoittaa naisen sukupuolielintä, nimimerkki Caja kommentoi.– Minua tuli muutama ystävä tapaamaan Pennsylvaniasta, USA:sta. Eniten ihmiset ihmettelivät seuraavia asioita: ihmiset eivät katsoneet silmiin, ihmiset pukeutuivat vähän hassusti, olivat vähän ylimielisen tuntuisia, mutta varmaankin pelkästään ujoja tai epävarmoja. Lisäksi moni puhui hyvää englantia, Simo kertoo.– Olikohan vuosi 2011, kun treffeille tänne pk-seudulle tuli Pietarista sikäläinen daami. Hänelle oli järkytys, kun otin kadulta talteen yhden tyhjän panttipurkin, joka sattui kohdalle. ”Eihän noin tee kuin alkoholistit ja vastaavat!”, nimimerkki väsynytkulttuureihin kertoo.– Kanadalainen vaihtarityttö ihmetteli, kun me maalla asuvat ripustimme pikkupyykinkin ulos narulle. Ja sitä on useampi vaihtari ihmetellyt, kun syödään niin usein, nimimerkki Taikkeri kertoo.– Suomessa on todella likaiset vessat huoltoasemilla verrattuna esimerkiksi Viroon. Lisäksi suomalaiset jättävät usein kätensä vessakäynnin jälkeen pesemättä ja sitten seisovaan pöytään syömään, Että sellaista -nimimerkki toteaa.– Kun asuin Maltalla, ihmettelivät paikalliset tapaamme ottaa kengät pois jalasta sisällä. Maltalla on tyypillisesti kivilattiat, jotka ovat kylmät. Paikalliset pitävät kengät jalassa sisälläkin. Suomalainen vetää villasukat jalkaan ja sekös ihmetyttää, Orson-nimimerkki kertoo.