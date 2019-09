Matkat

Suomalainen tarjoilija perustelee, miksi hänelle pitäisi antaa tippiä: "Pieni summa siitä vaivasta"





Oletan että saan tippiä

Ilahduin, jos joku jätti tippiä

Tarjoilija suomalaisten tippikulttuurista: Pihejä piisaa

”Ilman meidän asentamia koneita mikään ei toimisi”





”Ostan itselleni parempaa palvelua”

”On edesvastuutonta tunkea tippikulttuuria tänne”

Tippiä 150 euroa, kun meno oli ”vähän niin ja näin”

”En minäkään huoltomiehenä ole käsi ojossa”

”Suomessa tipit kuuluvat hintaan”

”Miksi yhdelle ammattiryhmälle pitää maksaa?”

Japanissa tarjoilija voi loukkaantua, jos jätät juomarahaa, Yhdysvalloissa asia on päinvastoin. Juomaraha kuuluu käytäntöihin.Tippauskäytännöt vaihtelevat eri puolilla maailmaa.Kerroimme tällä viikolla kuinka paljon tippiä tulee antaa eri maanosissa.Ilta-Sanomien lukijat innostuivat kommentoimaan aihetta. Keskustelu siitä, tulisiko Suomessa antaa tippiä vai ei, kävi kuumana.Näin tarjoilijat kommentoivat artikkelia:– Itse työskentelen tarjoilijana ja oletan, että saan tippiä. Tarjoilijoiden työ on tärkeää ja raskasta työtä, johon ainakin itse suhtaudun intohimolla. Ilman tarjoilijoita asiakkaan pitäisi hakea ruokansa keittiöstä ja palauttaa se sinne ruokailtuaan. 10 prosentin tarjoilupalkkio on kuitenkin pieni summa siitä vaivasta, jonka teemme asiakkaan hyväksi. Ei tällä alalla ilman kunnon koulutusta kukaan pärjää. Koulutuksen taso ainakin Suomessa on erittäin korkea ja lähes AMK-tasoa. Meidän tulee olla jatkuvasti selvillä hygieniasta ja muistaa esimerkiksi pestä kädet useita kertoja tunnissa. Jos näitä asioita ei hoida kunnolla, asiakas voi saada vaikkapa vatsataudin, nimimerkki Tarjoilijatar 1975 kommentoi.– Olen joskus työskennellyt tarjoilijana ja ei se mielestäni mitään tähtitiedettä ole. Pienellä koulutuksella saa töitä. En odottanut tippiä, koska työnantaja maksoi palkan työstäni. Ilahduin tietenkin, jos joku jätti tippiä, mutta en odottanut sitä, Senja kirjoittaa.– Olen tehnyt 13 vuotta ravintola-alan hommia. Tipin jättäminen Suomessa ei ole pakollista, eikä suomalaisten kohdalla edes oletettavaa, koska pihejä piisaa. Palkka ei todellakaan ole mairitteleva, se tippi tulisi tarpeeseen. Tervetuloa vaan kokeilemaan, kuinka olla ystävällinen ihmisille, jotka eivät arvosta pätkääkään työtäsi ja valittavat joka asiasta. Monet kysyvät, ketkä ovat vaikeimpia asiakkaita. Aina on pakko vastata, että suomalaiset, Huoh-nimimerkki kertoo.– Minäkin haluan tippiä, työ on raskasta ja ilman meidän asentamia koneita mikään ei toimisi, nimimerkki Jugtlo kertoo.Näin asiakkaat kommentoivat artikkelia:– Jätän aika hyvin tippiä tietyissä tilanteissa ja saan ekstraa. Ostan siis itselleni parempaa palvelua esimerkiksi hotelleissa ja näin voin hyvillä mielin pyytää pikku palveluksia, ja ne hoituvatkin ripeästi, Kääkkä-nimimerkki kertoo.– On edesvastuutonta yrittää tunkea amerikkalaista tippikulttuuria tänne. Siellä tippi on osa huonosti palkattujen toimeentuloa, meillä asia on hoidettu lainsäädännön kautta, nimimerkki Juanita kertoo.– Yhden kerran on kerätty isompi tippikasa, kun oltiin 15 äijän kanssa viettämässä saunailtaa eräällä rantasaunalla, jossa on ravintolatilat vieressä. Näille kahdelle tarjoilijalle ne kerättiin, ja jokainen antoi kympin eli 150 euroa yhteensä. Oli meistä äijistä oikein, että hieman extraa saivat, kun oli se meno vähän niin ja näin, Tippiä silloin tällöin -nimimerkki kertoo.– Ettekö te tarjoilijat saa työstänne palkkaa? Se palkka sisältää tippinne ja kaiken muun! En minäkään huoltomiehenä ole käsi ojossa, että ”hei heitäppä pari euroa tästä keikasta”, nimimerkki Aikamiesjätkäpoika kommentoi.– Minä lopetan käymisen joka ikisessä ravintolassa, joissa maksupääte alkaa utelemaan tippiä. Suomessa tipit kuuluvat hintaan, kirjoittaa Pauli.– En ole ikinä ymmärtänyt tipin antamista. Kyse ei ole pihiydestä, vaan siitä, että miksi yhdelle ammattiryhmälle pitäisi maksaa erikseen siitä, että he tekivät työnsä? Eihän missään muussakaan asiakaspalvelutyössä saada tippiä, miksi tarjoilijan pitäisi saada, Amini kysyy.