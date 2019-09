Matkat

Hotellisiivoojat kertovat, miten sinunkin hotellihuoneesi siivotaan: ”Ei siinä ehdi paikkoja hinkata”

”Pöytien alapuolisia pintoja ei siivota”

”Ei siinä kerkeä paikkoja hinkata”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siivooja yllätti Tampereella

Huone siivottiin huolellisesti





Kaukosäädin pestään aina

”Kerroshoitajat ovat ammattitaitoista väkeä”





Päiväpeittoa ei pestä ennen isoa tahraa