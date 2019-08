Matkat

Risteilyturistin väärinkäsitys Helsingissä löi suomalaisen ällikällä: ”Lopulta pariskuntaa itseäänkin nauratti

Risteilyturisti kurtisti kulmiaan tajuttuaan virheensä





”Kuinka ihanaa, että täällä lentokentällä voi maksaa euroilla”

Suomi oli tuttu – osittain

”Täältäkin löytyy moista”





Suomen ilmasto voi hämmentää

”Revontulia ei kannata hirveästi odotella”

Osataan sitä Suomessakin





Oletko joskus katsellut Euroopan karttaa ja huomannut, että et millään muista, missä jokin maa sijaitsee? Tai kenties olet tehnyt virheen muistellessasi jonkun maan arkipäiväisiä tapoja.Ei hätää, et ole ainoa. Vääriin käsityksiin sortuvat niin suomalaiset kuin turistitkin.Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisia väärinkäsityksiä turisteilla on Suomesta.– Kesällä Helsingissä vastaan tuli risteilyturisteja. Vanhempi, eksyneen oloinen amerikkalainen pariskunta, joka kysyi minulta reittiä takaisin laivaansa. Ryhdyimme yhdessä tutkimaan heidän karttaansa, mutta pian oli todettava, että pariskunta suunnisti Tukholman kartan avulla. Herra kurtisti kulmiaan, tarkasteli karttaa lähempää ja kysyi epäuskoisena: ”Are you sure?” Lopulta pariskuntaa itseäänkin nauratti, risteily oli jo loppusuoralla, vieraat kaupungit vilistivät silmissä, nimimerkki Oko kirjoittaa.– Olen ollut Helsinki-Vantaalla tarjoilijana usean vuoden. Pari kolme vuotta sitten eräs eteläeurooppalainen vaihtomatkustaja pistäytyi ostamaan syömistä jatkolentoaan odotellessaan. Hän oli hirvittävän haltioissaan siitä, kuinka ihanaa on, että täällä lentokentällä voi maksaa euroilla, niin hänen ei tarvitse vaihtaa eurojaan varta vasten Suomen kruunuihin, Marja kertoo.– Saudi-Arabiassa kamelisafarilla ollessa opas sanoi tietävänsä missä Suomi on. Ihan jees, mutta seuraavaksi hän kysyi, paljonko meillä on kameleita, nimimerkki Explorer kirjoittaa.– Olin kerran Tuomiokirkon portailla nappaamassa lounaaksi sushia. Vierestä käveli amerikkalainen pariskunta. He ihmettelivät ääneen, että täältäkin löytyy moista. Oli pakko vastata, että joo, kyllä Suomesta löytyy kalaakin, nimimerkki Ulkosuomalainen kertoo.– Muutama vuosi sitten olimme kesällä Italiassa. Suomessa oli lähtiessämme hellejakso, yli 30 astetta lämmintä. Amerikkalainen turisti kyseli Suomesta ja sen ilmastosta. ”Minkälainen lämpötila teillä on kesäisin?” Sanoimme, että lähtiessämme oli yhtä lämmintä kuin Italiassa matkamme aikana, yli 30 astetta. Jenkkituristi oli vakuuttunut, että tarkoitatte varmaan pakkaslukemaa, kirjoittaa nimimerkki Matkaaja.– Olin viime kuussa Lontoossa ja siellä yksi australialaisturisti kertoi olevansa tulossa Suomeenkin kesällä Euroopan-kiertueellaan ja halusi nähdä revontulia. Toivotin tervetulleeksi, mutta kerroin, että revontulia ei kannata Lapin yöttömässä yössä hirveästi odotella. XVäärinkäsitykset eivät ole pelkästään ulkomaalaisturistien heiniä. Kyllä suomalaisetkin osaavat.Näihin väärinkäsityksiin suomalaiset ovat sortuneet:– Helsinkiläinen nainen kysyi, että olenko koskaan rullaluistellut, että onko meillä Etelä-Pohjanmaalla asvalttiteitä. Oli vuosi 2005. Yksi mies puolestaan pohti, että onko meillä 1,5 litran maitopurkkeja siellä maalla. Ja yksi nainen kysyi, että onko meillä kevytjuustoja kaupoissa myynnissä. Että tietämätön on suomalainenkin, nimimerkki Matkailu avartaa kaikkia kertoo.– Suomalaiset naureskelevat usein ulkomaalaisille, jotka eivät tunne Suomen erikoisuuksia tai edes suomalaisille tavallisia asioita. Mutta ei suomalaisen kovin kauaksi tarvitse matkustaa, kun on itse yhtä tumpelo. Asuessamme Sveitsissä meille tuli käymään erään suomalaisen suuren firman johtohenkilöstöön kuuluva keski-ikäinen mies, joka oli Sveitsissä työmatkalla. Hän naureskeli, etteivät sveitsiläiset muistaneet edes Suomen presidentin nimeä. Mutta kun kysyin, hän ei itsekään osannut vastata, kuka on Sveitsin liittopresidentti ja sen lisäksi hän luuli, että Zürich on Sveitsin pääkaupunki. Pata kattilaa soimaa