Matkat

Kirpputorimatkalla Reykjavikissa – huippulöytöjä muutamalla euroja

Paksu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vanhin





Kivenheiton





Punaisen ristin









Viikonloppuisin









Luonnonihmeitä sisätiloissakin

Islanti