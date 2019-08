Matkat

Taksikuski Marko paljastaa unelmien asiakkaansa ja uran erikoisimmat kyytiläiset

Tavalliset kohtaamiset parhaimpia









Hintatason kauhistelijat, pimeän kyydin pyytäjät ja epämääräisten ”vie mut himaan” -lausahdusten hokijat.Helsingissä taksikuskina työskenteleväkertoi aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomille, mitkä viisi asiakkaiden lausahdusta vaativat ammattilaisilta pitkää pinnaa.Harvoin työssä menee kuitenkaan hermo.Unelmien asiakkaita työssä kohtaa nimittäin usein.– 95 prosenttia taksikuskin työstä on oikein miellyttävää, Marko kuvailee.Mukavimman asiakkaan ominaisuuksia kysyttäessä Marko hiljenee kuitenkin hetkeksi. Sitä ei nimittäin ole helppoa määritellä.Joskus hauskoja ovat kohtaamiset hyvällä tuulella olevan juhlaporukan kanssa, mutta loppujen lopuksi parasta ovat aivan tavalliset kohtaamiset, Marko myöntää.– Asiakas tilaa taksin, heittää että mennään Kappeliin ja juttelee ihan arkisista asioista niitä näitä. Sellainen on lempiasiakas.On myös kuskin ammattitaitoa haistella, minkälaista palvelua asiakas kaipaa. Välillä heitetään hurttiakin huumoria, välillä ollaan hiljaa.– Joskus kyytiin tulee tärkeä paroni, josta aistii heti, että takana on pitkä päivä. Silloin taksiin tullaan levähtämään, enkä kysy mitään.– Välillä heitetään läppää, kun asiakas on sillä tuulella, Marko jatkaa.Taksikuskin työhön kuuluu myös paljon sellaista, josta suuri yleisö ei ole tietoinen.– Viedään mummoja Prismaan. Paljon on ikäihmisiä ja yksinäisiä.Taksikyyti voi olla joillekin päivän ainoa kohtaaminen.Työhön kuuluu myös paljon sellaista, jota ei tule ajatelleeksi.– Kuskit saattavat kuskata verinäytteitä, unohtuneita läppäreitä tai lähteä vaikkapa Kuusamoon paperitehtaalle viemään tarvittavia laakereita paperikoneeseen, Marko kertoo.Taksinkuljettaja onkin parhaimmillaan hyväntekijä, joka on juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa.Tällainen tilanne tuli eteen vastikään, kun Tuusulasta lähtenyt kyytiläinen meinasi myöhästyä Poriin menevästä bussista.Bussi lähti Helsingistä, mutta matkan varrella Marko sai idean soittaa bussissa olevalle kyytiläisen kaverille. Tämä ojensi luurin kuskille, jonka kanssa ongelma ratkaistiin hetkessä.– Säästimme aikaa ja sovimme treffit tietylle pysäkille. Tästä jäi kaikille hyvä mieli, Marko kertoo.