Matkat

Muistatko kaikki Suomen Unescon maailmanperintökohteet?

1. Suomenlinnan merilinnoitus





2. Vanha Rauma





3. Petäjäveden vanha kirkko





4. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas





5. Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue





6. Struven ketju





7. Merenkurkun saaristo