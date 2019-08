Matkat

Lomakohteeseen saapui mies, joka vietti viikon aulabaarissa: ”Vaimo luuli hänen olevan Saimaalla kesämökillä”

Mies vietti viikon aulabaarissa

”Vaimo kantoi hotellihuoneeseen viinaa, tupakkaa ja ruokaa”

”Miksi menisin hotellin ulkopuolelle?”





Kanarian puolihoito kyllästytti

Mies kävi 52 kertaa Sotšissa, eikä poistunut hotellista kertaakaan

Turkissa kaikki pelasi





Huonekaveri viihtyi tiiviisti huoneessa

Ensimmäinen viikko ryypäten, toinen urheillen