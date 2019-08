Matkat

Turistin käytös Kreikassa kiinnitti huomion – ei poistunut viikkoon hotellista

Ei ikinä pakettimatkalaisten seuraan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies ei poistunut viikkoon hotellista

All inclusive -loma on hyvä tapa säästää





Ei tarvitse käyttörahaa

On rentouttavaa pyöriä tiukasti hotellin alueella