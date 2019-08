Matkat

Tässä ovat Euroopan uudet, edulliset suosikkikohteet

Lvivissä viikonlopun viettää halvalla





Lissabon nousussa





1. Lviv, Ukraina

2. Tirana, Albania

3. Katowice, Puola

4. Košice , Slovakia

5. Kaunas, Liettua

6. Antalya, Turkki

7. Bari, Italia

8. Moskova, Venäjä

9. Lissabon, Portugali

10. Alkmaar, Hollanti