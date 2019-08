Matkustajat pyytävät selfieihin ja kehuvat ulkonäköä – lentoemäntä Natalia, 29, paljastaa, miksi huoliteltu ulkonäkö kuuluu ammattiin

Matkat

Matkustajat pyytävät selfieihin ja kehuvat ulkonäköä – lentoemäntä Natalia, 29, paljastaa, miksi huoliteltu ul





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoemännän työ erilaista kuin monet luulevat









Matkustajat pyytävät yhteiskuviin





https://www.instagram.com/p/BzlY4wAnFaW/

Tämän vuoksi lentoemännät panostavat ulkonäköönsä





https://www.instagram.com/p/B1CXpewHoxd/