10 kuvaa, 10 kaupunkia – testaa, tunnetko Euroopan pääkaupungit yhden kuvan perusteella!

<section><h2><p>Kuinka hyvin tunnistat Euroopan maiden pääkaupungit?</p></h2></section><section><h2><p>Aloitetaan helpolla. Mikä pääkaupunki kuvassa levittäytyy?</p></h2></section><section><h3><p>Entä missä on tällainen maisema?</p></h3></section><section><h3><p>Nyt on haastetta: Missä kaupungissa tämä upea rakennus sijaitsee?</p></h3></section><section><h3><p>Missä tämä kellotorni kohoaa?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä pääkaupungista tämä otos mahtaa olla?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä kaupungin näkymää tämä linna hallitsee?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä kaupunki tunnetaan keltaisista raitiovaunuistaan?</p></h3></section><section><h3><p>Kuvassa näkyy yhden Baltian maan pääkaupunkia, mutta mitä?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä kaupunkia halkovan joen yli kuvan silta vie?</p></h3></section><section><h3><p>Viimeistä viedään! Minkä kaupungin nähtävyyksiin kuvan aukio ja sitä reunustavat rakennukset lukeutuvat?</p></h3></section><section><h2><p>Olet kotoilija</p></h2><p><p>Taidat viihtyä paremmin kotimaan kamaralla? Täälläkin riittää toki nähtävää, mutta jos haluat laajentaa yleissivistystäsi, pieni ulkomaanmatkailukin – vaikka sitten ekologisesti leffojen tai kirjojen siivin – voisi olla välillä paikallaan.</p></p></section><section><h3><p>Olet keskivertoturisti</p></h3><p><p>Reissaat silloin tällöin, mutta lähinnä tuttuihin naapurimaihin ja suosittuihin turistipaikkoihin. Tunnistatkin legendaarisimmat nähtävyydet mainiosti ja opittavaa olisi lähinnä harvinaisempien matkakohteiden osalta.</p></p></section><section><h3><p>Olet Euroopan-kiertäjä!</p></h3><p><p>Olet toden totta reissannut Euroopan joka kolkassa, sen verran hienosti sujui. Vaihtoehtoisesti olet ahkera nojatuolimatkailija, jolle Eurooppa on tullut tutuksi kirjoista ja netistä tutkailemalla. Onneksi olkoon, huipputulos!</p></p></section>

