Matkat

Tunnetko Rooman uudet turistisäännöt? Ethän sorru näihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älä syö sotkuisesti





Älä juo väärin vesipostista

Älä kuivaa pyykkejä väärin





Älä esiinny julkisessa liikennevälineessä

Turisteille sääntöjä muuallakin