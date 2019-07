”Pesuhuoneesta tuli nainen pyyhkeeseen kietoutuneena” – lukijat kertovat, kuinka suomalaisissa loma-asunnoissa mokaillaan

Matkat

Mökeillä sattuu ja tapahtuu, etenkin, jos niitä haluaa vuokrata eteenpäin tienestien toivossa. Kerroimme viime viikolla välitys- ja huoltoyhtiön edustajien tarinoita suomalaisilta vuokramökeiltä.Hauskat kokemukset saivat Ilta-Sanomien lukijat avautumaan omista majoitusmokistaan ja mökkivuokralaistensa kömmähdyksistä.Kokosimme yhteen tarinoiden parhaimmat:– Vuokraan mökkiäni ulkopuolisille, ja tänä kesänä on ollut aivan uskomattomia vuokralaisia. Yksi on valittanut mökin kuumuudesta ja siitä, että mökki on valtatien varressa. (Ei todellakaan ole.) Sama akka valitti myös jääkaapissa olleista maustekastikkeista ja saunan lauteista. Toinen vuokraaja ei osannut ottaa vettä järvestä. Suomalaiset estrogeenin huuruissa olevat naiset tuntuvat olevan pahimmasta päästä, Vuokraaja-nimimerkki valittaa.– Varasimme mökin pääsiäiseksi Lapin hiihtokeskuksesta. Mökin huollosta vastaava kertoi vievänsä avaimen mökin oveen. Saavuimme kohteeseen, mutta mökin ovella ei ollutkaan avainta! Vara-avain löytyi suksihuoltokopista. Noudin avaimen ja menin mökkiin sisään, mutta havaitsin heti siellä olevista varusteista, että mökkiin oli majoittunut joku ennen meitä. Samalla mökin pesuhuoneesta/saunasta tuli nainen pyyhkeeseen kietoutuneena. Siitä alkoi selvittely, että olemmeko me vai hän väärässä mökissä. Selvittelyn jälkeen kävi ilmi, että he ovat väärässä mökissä. Heillä oli varattu samanlainen mökki naapurista, joten me majoituimme sitten sinne viikoksi. Loppu hyvin kaikki hyvin, Tosi on -nimimerkki muistelee.Asiakaspalvelu hoitaa -nimimerkki kertoo, että hänen työpaikallaan ongelmaksi ovat muodostuneet huoneen väärälle päivämäärälle varanneet.– Silloin, kun hotelli on täyteen varattu, ei naurata ketään.Lomalaiset voivat eksyä myös helposti tyystin väärään hotelliin, toinen asiakaspalvelussa työskentelevä kertoo.– Päivittäin aiheutuu tilanteita siitä, kun nykyään joka kaupungissa on monta Scandicia. Jokapäiväinen juttu respassa.Joppe kertoo, että hänelle kömmähdys tapahtui Hongkongissa.– Varasin huoneen hotellista, joka sijaitsi hyvällä, keskeisellä paikalla. No, tietenkin tuli kuitenkin varattua se huone saman ketjun toisesta hotellista, joka sijaitsi aivan hevonkuusessa, mikäli sellaista nimitystä voi Hongkongissa käyttää.Nimimerkki ooo puolestaan eksyi täysin väärään hotelliin, joka ei kuulunut edes samaan ketjuun toisen kanssa.– Kyllä ketutti. Onneksi oli paperille tulostettu varausvahvistus, josta sitten katsottiin, että ai jaa. Se hotelli, jonka olin oikeasti varannut, oli huomattavasti kehnompi tasoltaan.Kokemusta on -nimimerkki muistuttaa, että aina mokan takana eivät ole vuokralaiset. Myös majoitusfirmat mokaavat.– Hotelli on myynyt huoneen kahteen kertaan, vuokramökin kunto, varustelu ja siisteys ei vastaa lähellekään sovittua. Tai määräajaksi saunan varannutta tullaan ajamaan ulos kesken kaiken – siksi että isäntäväki haluaa kylpeä. Onhan näitä. Lomalaisen töppäilyt voi panna kokemattomuuden ja osin heikon opastuksen piikkiin, majoittajilla kysymys on röyhkeydestä, kyvyttömyydestä ja/tai välinpitämättömyydestä, äärimmillään petoksesta!