Perhe lukitsi itsensä ilkosillaan pakkaseen, toinen sytytti takan ja lämmitti mökin 35-asteiseksi – mökinvälittäjät kertovat, kuinka vuokralaiset mokailevat

Matkat

Perhe lukitsi itsensä ilkosillaan pakkaseen, toinen sytytti takan ja lämmitti mökin 35-asteiseksi – mökinvälit

1. Qatarilaisperhe innostui takasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2. Keski-Euroopan oudot tiskaustavat

3. Revontulilumosta kova pudotus todellisuuteen





4. Summittainen navigointi





5. Mies ajoi 400 kilometriä harhaan





6. Heikko kielitaito johti lisämaksun vaatimiseen

7. Hälytysjärjestelmä lopetti jatkobileet