Kuinka hyvin tunnet Suomen kartan? Jos saat testissä kaikki 14 oikein, homma on hallussa













<section><h2><p>Tiedätkö, missä päin Suomea eri paikkakunnat sijaitsevat?</p></h2><p><p>Tee testi ja tiedät!</p></p></section><section><h2><p><span style="color: black;">1. Aloitetaan eteläisestä Suomesta! Mitä kaupunkia punainen pallura kartalla merkitsee?</span></p></h2></section><section><h3><p><span style="color: black;">2. Mikä kaupunki?</span></p></h3></section><section><h3><p>3. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>4. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>5. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>6. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>7. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>8. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>9. Siirrytään vähän pohjoisemmas. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>10. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>11. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>12. Mikä kaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>13. Mennään vieläkin pohjoisempaan! Mikä kunta?</p></h3></section><section><h3><p>14. Mikä kunta?</p></h3></section><section><h2><p>Ei näin...</p></h2><p><p>Nyt ei mennyt kehuttavasti. Takaisin koulun penkille siitä!</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi sosiaalisessa mediassa, ja <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/luettavana-hallitsetko-euroopan-paakaupungit-tee-testi-joka" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">testaa seuraavaksi, tiedätkö Euroopan pääkaupungit</a>.</p></p></section><section><h3><p>Aika hyvä! </p></h3><p><p>Ei mikään ihan täydellinen suoritus, mutta aivan ok kuitenkin. Onneksi Suomenkin kuntien sijainnin voi aina tarvittaessa tarkistaa Googlesta.</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi sosiaalisessa mediassa, ja <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/luettavana-hallitsetko-euroopan-paakaupungit-tee-testi-joka" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">testaa seuraavaksi, tiedätkö Euroopan pääkaupungit</a>.</p></p></section><section><h3><p>Hienosti meni! </p></h3><p><p>Olit selvästikin tarkkana maantiedon tunneilla. Ja todennäköisesti olet senkin jälkeen ollut hoksottimet ojossa!</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi sosiaalisessa mediassa, ja <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/luettavana-hallitsetko-euroopan-paakaupungit-tee-testi-joka" target="_blank">testaa seuraavaksi, tiedätkö Euroopan pääkaupungit</a>.</p></p></section>





