Uskoisitko, että nämä upeat kuvat ovat Suomesta? 10 ihanaa rantaa hellepäivien viettoon

Bellevuen uimaranta, Hanko





Aurinkolahti, Helsinki





Nallikari, Oulu

Pihlajasaari, Helsinki





Yyteri, Pori

Hietaniemen uimaranta, Helsinki





Onkiniemen ranta, Tampere

Marjaniemen uimaranta, Hailuoto





Hiekkasärkät, Kalajoki





Huuhanranta, Ruokolahti

Kerroimme viime viikolla yhdestä kotimaan rantojen piilossa pysyneestä aarteesta, Kokkolan Lohtajalla sijaitsevasta Vattajanniemestä eli Vattajasta, joka on liki luonnontilassa oleva hiekkaranta. Pituutta Vattajalla on laguuneineen 15 kilometriä. Se on yksi Pohjoismaiden pisimmistä hiekkarannoista.Vattajan lisäksi Suomesta löytyy myös lukuisia muita rantoja, joiden maisemissa kelpaa nauttia helteestä.Keräsimme rantaelämästä nauttiville 10 upeaa rantaa ympäri Suomen. Kuka vika vedessä!Hangon Bellevue on todellinen Suomi-klassikko.Melkein kuin Etelä-Euroopassa! Suuri ja pehmeähiekkainen Aurinkolahden ranta on epäilemättä yksi Helsingin parhaista uimarannoista.Oulun Hietasaaressa sijaitseva Nallikari on saanut lempinimen Pohjolan Riviera, eikä ihme!Helsingin edustalla sijaitseva Pihlajasaari on täydellinen paikka rantaleijonille, sillä saari on yhtä rantaa.Yyteri ei juuri esittelyjä kaipaa. Upeaa rantaviivaa löytyy jopa kuuden kilometrin verran, joten rannalla pitäisi riittää tilaa helteilläkin.Hietaniemen uimaranta, eli tutummin Hietsu, sopii niin perheille kuin rantalentopallon pelaamisesta nauttiville.Onkiniemen ranta kuuluu Tampereen viihtyisimpiin rantoihin ja sopii hieman hiljaisempaa rantaa etsivälle.Ranta sijaitsee hieman rauhallisemmalla paikalla Näsijärven puolella, lähellä Särkänniemeä.Onkiniemen rantaa kutsutaan myös Elianderin uimarannaksi.Hailuoto on tunnettu laajoista hiekkarannoistaan ja dyyneistään. Saaren suosituin hiekkaranta-alue on Marjaniemi. Hailuodon matkailusivusto kuitenkin muistuttaa, ettei saaressa ei ole virallista, ylläpidettyä ja valvottua uimarantaa. Hailuodon rannat ovat vartioimattomia ja epävirallisia uimapaikkoja, joita ihmiset saavat käyttää jokamiehen oikeudella.Hiekkasärkät kuuluvat Suomen tunnetuimpiin rantakohteisiin. Upeat rantadyynit odottavat kaikenikäisiä!Yksi Saimaan pisimmistä hiekkarannoista löytyy Ruokolahdelta.