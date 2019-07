Matkat

7 upeaa maisemaa Suomesta – listasimme näköalapaikat, jotka ovat takuulla pysähdyksen arvoisia

1. Naisvuoren näkötorni, Mikkeli









2. Vuokatinvaara, Vuokatti

3. Saltkaret, Mustasaari





4. Tähtitorninmäki, Helsinki









5. Pyynikin näkötorni, Tampere





6. Puijon torni, Kuopio





7. Koli, Lieksa





Kotimaanmatkailu on tällä hetkellä suomalaisten suosiossa. Moni ympäri Suomea reissaava etsii jatkuvasti uusia ja lompakkoystävällisiä kohteita.Listasimme kuusi näköalaa, joita kannattaa pysähtyä ihastelemaan kotimaata kiertäessä.Mikkelin Naisvuoren näkötorni ja sen juurella toimiva Cafe Naisvuori ovat Mikkelin tunnetuimpia maamerkkejä, eikä ihme. Kaupungin yli avautuvat maisemat ihastuttavat. Näkötorni on avattu 1. toukokuuta 1912.Kainuun kauniiden vaarojen keskellä Sotkamossa sijaitsee lomailukohde Vuokatti. Mikäli matkailet Kainuussa, pysähdy ihailemaan Vuokatinvaaran näkymiä.Vuokatinvaaran laelta avautuu avara näkymä alas laaksoon. Näissä maisemissa ihmisen on hyvä olla!Saltkaret on Svedjehamnin puoleisessa päässä oleva 23 metriä korkea näkötorni. Tornista aukeaa upeat näköalat Merenkurkun maailmanperintöalueelle.Mikäli Olympiastadionin näkymä on jo tuttu ja haluat ihailla Helsingin merellisiä näkymiä, suuntaa Ullanlinnassa sijaitsevalle Tähtitorninmäelle. Muista ottaa mukaan eväät piknikille!Klassikko tuskin kaipaa esittelyjä, ehkä pienen muistutuksen. Paikan päällä leivotut munkit ovat maankuuluja ja näköala on lähes yhtä hieno kuin Näsinneulasta.Puijon torni on maamerkki, joka Kuopioon saavuttaessa erottuu jo kaukaa. Puijolla sijaitseva 75 metriä korkea näkötorni tarjoaa huikean näköalan.Koli on Pohjois-Karjalan korkein vaara Pielisen rannalla Lieksassa. Mikäli siis reissaat Pohjois-Karjalassa, tiedät minne pysähtyä!Mikä on sinun suosikkipaikkasi tai -maisemasi Suomessa? Jaa se alla kommenteissa!