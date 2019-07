Entinen laivatarjoilija paljastaa, millaista on arki ruotsinlaivalla: ”Joillain ihmisillä saattaa olla samalla aluksella kiusallisen monta eksää”

Matkat

Valmiita ruokapöytiä, jatkuvaa matkustelua ja samojen työkavereiden kasvoja päivästä toiseen. Risteilyaluksella työskentelemisestä tulee monelle elämäntapa.Muutama vuosi sitten ruotsinlaivalla sesonkityöntekijänä työskennellyt nuori nainen kuvailee työtä sekä mukavaksi että rankaksi. Työpäivät olivat pitkiä.– Sopimuksesta riippuen risteilylaivalla ollaan kerrallaan noin 7–10 päivää töissä ja sitten yhtä monta päivää vapaalla.Nainen kertoo työskennelleensä laivalla tarjoilijan tehtävissä.– Tarjoilijana voi joutua välillä menemään neljäkin kertaa töihin yhden päivän aikana: aamupalalle, lounaalle, illalliselle ja yöllä vielä pariksi tunniksi yökerhoon blokkaamaan laseja tiskiin.Yön yli kestävien risteilymatkojen vuoksi työntekijät viettävät myös vapaa-aikaansa risteilyaluksella. Entinen tarjoilija kiittelee, että työntekijöiden keskuudessa vallitsee hyvä henki. Työkavereista löytyi seuraa myös vapaa-ajan viettoon.– Työaikojen välisenä vapaa-aikana voi esimerkiksi katsoa telkkaria päivähuoneessa, käydä syömässä ja kahvilla tai ottaa vaikka päiväunet.– Helsinki-Tukholma-alukset ovat molemmissa päissä maissa kiinni aina noin viisi tuntia, joten siinä on hyvää aikaa käydä kävelyllä, shoppailemassa tai lounaalla ennen kuin pitää palata laivaan.Laivatarjoilijan kokemuksen mukaan henkilökunta on rauhoittunut illanviettotavoissaan vuosien aikana.– Henkilökunta ei juhli laivalla niin paljon kuin ennen. Jotkut satunnaiset ihmiset jaksavat käydä yökerhossa oluella, mutta suurin osa menee kiltisti nukkumaan, jotta he jaksavat taas painaa töitä seuraavana päivänä.Työpaikkaromansseja tapahtuu kaikilla aloilla – niin myös merellä.– Romansseja syntyy lähinnä sesonkityöntekijöiden, esimerkiksi kesätyöntekijöiden välille. Niillä, jotka ovat olleet vuosikausia laivalla, on yleensä perhe ”laivamaailman” ulkopuolella. Silti on niitäkin pariskuntia muutama, jotka ovat tavanneet laivalla ja työskentelevät edelleen samalla aluksella.Rakkaus ei kuitenkaan ole aina kestävää. Suhde työkaveriin voi myöhemmin alkaa kaduttaa.– Joillain ihmisillä saattaa olla samalla aluksella kiusallisen monta eksää.Entinen työntekijä kertoo, että laivalla tapahtuu myös sivusuhteita.– Kyllä niitäkin tapahtuu. Tiedän yhden naisen, joka elää niin sanottuna ”kaksoiselämää”; hänellä on mies ja lapsi kotona, mutta toinen mies myös laivalla. Jotkut piilottelevat näitä sivusuhteita, mutta usein ollaan hyvinkin avoimia asian suhteen. Luotetaan siihen, että työkaverit eivät juorua asiaa ”ulos laivasta”.Tarjoilija oli itse työsuhteensa aikana parisuhteessa, eikä kokenut tarvetta sivusuhteille. Hän kuitenkin tietää, miksi ne viehättävät joitakin työntekijöitä.– Laivalla on ehkä helpompi antaa viettelyksen viedä, kun kiinnijäämisen riski on minimaalisen pieni.