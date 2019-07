Matkat

Uskoisitko ensivilkaisulla, että nämä upeat kuvat ovat Suomesta? Näitä paikkoja turistit hehkuttavat

16.7. 14:56

Kaverin upeat matkakuvat herättävät helposti kateutta. Kauniita matkakuvia varten ei kuitenkaan tarvitse matkustaa kotimaan kohteita kauemmas. Suomen luonto ja nähtävyydet voittavat kauneudellaan helposti lukuisat maailmalla suositut turistikohteet.



Kotimaanmatkailu kiinnostaa tällä hetkellä suomalaisia – eikä ihme! Tuhansien järvien maa on upea matkailukohde, ja sen ovat ymmärtäneet myös ulkomaalaiset turistit.



Lukuisat turistit ja matkabloggaajat ihastelevat Suomen suven taikaa sosiaalisessa mediassa. Talvisin turistit julkaiset sosiaalisessa mediassa kuvia Lapin maagisista lumimaisemista ja revontulista, mutta kesäisin suosittuja kuvauspaikkoja ovat erityisesti Helsingin turistikohteet.



Näitä kesäisiä kuvia katsellessa tunnet taatusti ylpeyttä kuvankauniista Suomesta!



Näitä paikkoja turistit ja matkabloggaajat hehkuttavat Metsämaisemassa sielu lepää. Ei siis ihme, että Kuusamon ja Oulangan maisemat ihastuttavat.

Amos Rex ja Sibelius-monumentti kuuluvat Helsingin kuvatuimpiin nähtävyyksiin.

Kuten arvata saattaa, Helsingin tuomiokirkon edusta on suosittu paikka turistikuvalle.

Myös Helsingin viihtyisät kahvilat ja ravintolat keräävät kehuja.

Iki-ihana Suomenlinna on loistava paikka kauniille lomakuville.

Helsingin kadut ja arkkitehtuuri pääsevät oikeuksiinsa näissä kuvissa.



Tsekkaa myös nämä upeat kuvat Suomesta!