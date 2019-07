Matkat

Mistä tunnistaa suomalaisen ulkomailla? ”Ero korostuu, mitä etelämmäksi mennään”

Suomalainen ei metelöi ja on hyväkäytöksinen





”Hymyilevä ja nopeasanainen”

”Ei hävetä nähdä suomalaisia”