40 vuoden jälkeen Suomeen palannut perhe huomasi kotimaassa ikävän muutoksen – lukijat listasivat Suomen hyvät ja huonot puolet

Matkat

40 vuoden jälkeen Suomeen palannut perhe huomasi kotimaassa ikävän muutoksen – lukijat listasivat Suomen hyvät





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa on turvallista

Suomessa vain kaksi ikävää asiaa

Suomessa jutellaan ventovieraille





Suomalaiset ovat rehellisiä

Näin Suomea kritisoidaan:

Suomi ei ole maailman onnellisin

Suomen vuodenajat ovat kamalat

Suomessa englannin kieli on tunkeutunut kaikkialle





Ei ole ikävä