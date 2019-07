Matkat

Lumoavia jokimaisemia ja menneen ajan charmia – Porto on Portugalin ihanin kaupunki

1. Tunnelmallinen Ribeira





2. Runolliset maisemat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Vanhanajan kaupat





4. Keskustan perinnekahvilat

4. Portviini





5. Atlantin rannat