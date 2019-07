Matkat

11 mainiota matkailukohdetta Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

1. Nuukuuren museo, Laihia





2. Leväluhta, Isokyrö

3. Englantilainen vene, Kokkola

4. Neristan, Kokkola

5. Fäboda, Pietarsaari

6. Ohtakari, Kokkola





7. Merenkurkun saaristo

8. Liminganlahden luontokeskus, Liminka

9. Kesän sauna, Oulu

10. Los Coyotes Ranch, Muhos





11. Rokua Geopark, Utajärvi

Laihia on tunnettu nuukuudestaan, minkä vuoksi alueelle on perustettu pihistelyyn perehtynyt museokin. Laihialaisessa soppakauhassa on keskellä reikä ja lompakossa kolmet nyörit, jotta kaupan kassalla jäisi riittävästi katumisaikaa. Museossa laihialaisten itaraa elämäntapaa kuvataan pilke silmäkulmassa loppuun käytetyillä ja kuluneilla esineillä.Leväluhta houkuttelee uteliaita matkalaisia lähinnä sen kammottavan historian vuoksi. Matkailijoiden lisäksi myös tutkijat ovat olleet kiinnostuneita pienestä lammesta, josta on löytynyt satoja, jopa tuhansia vuosia vanhoja ihmisjäänteitä. Erään tarinan mukaan Leväluhta olisi ollut Kalevalan Pohjola ja haudatut pahamaineisen Louhen orjia tai Pohjolan miestensyöjien uhreja.Oolannin sodassa engelsmannit 1854 hyökkäsivät myös Pohjanmaan kaupunkeihin, ja neuvokkaat kokkolalaiset varautuivat vihollisen tuloon Oulun ja Raahen tuhoista kauhistuneina. Halkokarin taistelussa vallattu barkassi on nähtävillä lasiseinäisessä venevajassa Englanninpuistossa kaupungin keskustassa Suntin rannassa.Vanha alakaupunki Neristan on yksi Suomen parhaiten säilyneitä suurvalta-ajan kaupunkikokonaisuuksia. 1665 laadittu asemakaava on säilynyt koskemattomana. Kupeessa on K.H.Renlundin museo vanhassa kaupunkitalossa – viehättävä yhdistelmä epookkia ja taidetta.Fäboda sijaitsee 10 kilometriä kaupungin keskustasta, sopivan pyörämatkan päässä. Alueella on hyvät uimarannat, paljon kallioita ja metsiä japeräti kolme upeaa hiekkarantaa. Vaeltajille on tarjolla yli 30 kilometrin pituinen vaellusreitti.Lohtajalla sijaitsee Ohtakarin kalastajakylä punaisine kalastajamökkeineen. Saareen pääsee pengertietä. Vieraile perinteisten kalajuhlien aikaan 21. heinäkuuta, jolloin kuulee haitarimusiikkia ja saa savu- ja hiilisiikaa sekä siikavelliä. Myös näköalatorni ja pengertien varressa hiekkaranta. Lohtajalla on myös Vattajanniemen eli Vattajan liki luonnontilassa oleva hiekkaranta, joka on valittu Vuoden retkikohteeksikin.Unescon luonnonperintökohteeksi luokiteltu kohde koostuu jääkauden muovaamista maankohoumista ja erikoisista moreeniharjanteista, eikä samanlaista maisemaa ole muualla Suomessa. Käy myös sympaattisissa saaristokylissä.35 kilometriä Oulusta sijaitseva Liminganlahden luontokeskus on yksi Suomen parhaimpia kosteikkoalueita lintujen havainnoimiseen. Luontokeskus on erinomainen koko perheen retkikohde, jonne voi ottaa myös lemmikit mukaan. Kohde sopii myös liikuntarajoitteisille ja alueeseen tutustuminen on maksutonta.Oulun rantasaunaseura ylläpitää saunaa Tuiran uimarannalla. Oulujokeen ankkuroitu sauna antaa lempeät löylyt, joiden välissä voi pulahtaa jokiveteen viilentymään. Saunomisajat näkee parhaiten Kesän saunan Facebook-sivuilta.Villin lännen meininkiä maalaismaisemissa noin 50 kilometriä Oulusta. Istu saluunassa tai käy villin lännen peruskurssi, jossa opetetaan ampumaan revolverilla ja jousella, heittämään tomahawkia, satuloimaan hevosta, lassoamaan ja ratsastamaan.Jääkauden muovaamaa luontoa ja luontoaktiviteetteja Oulujokilaaksossa. Unescon Global Geopark -ohjelman kohde. Nimikkeen voivat saavuttaa vain geologialtaan ainutlaatuiset alueet. Maailman pohjoisin ja Suomen ainoa Geopark valittiin vuoden retkikohteeksi 2018.