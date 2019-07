Matkat

Tunnetko Euroopan pääkaupungit? Tee armoton testi – voit onnitella itseäsi, jos saat yli 12 oikein

<section><h2><p>Tunnetko Euroopan kuin omat taskusi?</p></h2><p><p>Tee testi ja selvitä, ovatko Euroopan maiden pääkaupungit hallussa. </p></p></section><section><h2><p>1. Aloitetaan helpolla! Tanskan pääkaupunki on…</p></h2></section><section><h3><p>2. Myöskään tämän ei pitäisi tuottaa tuskaa: Mikä on Espanjan pääkaupunki?</p></h3></section><section><h3><p><span class="ql-cursor"></span>3. Ison-Britannian pääkaupunki on tietenkin Lontoo. Mutta mikä on sen naapurissa sijaitsevan Irlannin pääkaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>4. Kaikki seuraavat kaupungit sijaitsevat Kroatiassa. Mikä niistä on maan pääkaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>5. Pikkuruisen Liechtensteinin pääkaupungissa asuu vain 5 400 asukasta. Kaupunki on nimeltään…</p></h3></section><section><h3><p>6. Serbian pääkaupungin nimi alkaa B-kirjaimella. Se on siis tietenkin…</p></h3></section><section><h3><p>7. Belgian – ja samalla koko Euroopan unionin – pääkaupunki tunnetaan nimellä…</p></h3></section><section><h3><p>8. Kosovon pääkaupunki on…</p></h3></section><section><h3><p>9. Entäpä mikä on Ukrainan pääkaupunki?</p></h3></section><section><h3><p>10. Sveitsin pääkaupunki on…</p></h3></section><section><h3><p>11. Montenegron pääkaupunki on…</p></h3></section><section><h3><p>12. Kumman pääkaupunki Budapest on?</p></h3></section><section><h3><p>13. Kumman pääkaupunki Vilna on?</p></h3></section><section><h3><p>14. Kumman pääkaupunki Sofia on?</p></h3></section><section><h3><p>15. Kumman pääkaupunki on Bratislava?</p></h3></section><section><h3><p>16. Bonuskysymys! Missä seuraavista Euroopan maiden pääkaupungeista asuu kaikista eniten ihmisiä?</p></h3></section><section><h2><p>Jaa-a...</p></h2><p><p>Euroopan maantiede ei taida olla ihan sinun juttusi? Ei hätää, kyllä se voi sitä vielä olla! Kehotamme hankkimaan karttapallon tai Atlaksen (eli siis kartaston) ja kertaamaan ensihätään vähintään EU-maiden pääkaupungit. Kyllä se siitä.</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi somessa ja testaa myös, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/matka/kuinka-hyvin-tunnistat-euroopan-valtiot-aariviivojen-perusteella-voit" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">kuinka hyvin tunnet Euroopan maat pelkkien ääriviivojen perusteella</a>.</p></p></section><section><h3><p>Ei hassumpaa!</p></h3><p><p>Kelpo suoritus kielii, että olet ollut skarppina maantiedon tunneilla – tai ehkäpä seuraat kiinnostuneena ulkomaanuutisia? Petrattavaa toki vielä on, mutta tästä on hyvä jatkaa kartaston opettelua.</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi somessa ja testaa myös, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/matka/kuinka-hyvin-tunnistat-euroopan-valtiot-aariviivojen-perusteella-voit" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">kuinka hyvin tunnet Euroopan maat pelkkien ääriviivojen perusteella</a>.</p></p></section><section><h3><p>Hieno suoritus!</p></h3><p><p>Euroopan pääkaupungeissa riittää muistettavaa – ja sinulla muisti pelittää selvästikin varsin hyvin! Tai ehkäpä nielaisit karttapallon, kun olit nuori? Tällä osaamisella luottaisimme sinut kartanlukijaksi reissulle kuin reissulle.</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi somessa ja testaa myös, <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/matka/kuinka-hyvin-tunnistat-euroopan-valtiot-aariviivojen-perusteella-voit" target="_blank">kuinka hyvin tunnet Euroopan maat pelkkien ääriviivojen perusteella</a>.</p></p></section>





